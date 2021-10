ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ROUS

Ξεκινώντας δώδεκα χρόνια πριν, με μια κιθάρα στις αποσκευές του, ο Γιώργος Ρους μοιραζόταν τα τραγούδια του με το κοινό, σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Έτσι, και, φέτος, μετά από ένα “παράξενο καλοκαίρι” που δεν θα μοιάσει ξανά με κανένα άλλο, ταξιδεύει και πάλι με συνοδό την κιθάρα του, έχοντας μαζί του μουσικές εκπλήξεις και δίνοντας το σύνθημα πως όλα είναι μια αρχή!

Συστήθηκε το 2010 ως Rous μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Εξαιρέσεις». Αμέσως μετά, ακολούθησε ο πρώτος του ομώνυμος δίσκος. Το «Κόκκινο φως», οι «Μαριονέτες», το «Άδικο στο σώμα», η «Ιδιαίτερη σχέση», μας οδήγησαν πιο βαθιά στον κόσμο του, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστό μουσικό στίγμα, δίνοντας αργότερα τη σκυτάλη σε τραγούδια όπως το «Λουλούδι του δρόμου», «Εσύ», «Γκύζη» κ.ά. με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του «Rous II» (2017).

Έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, τόσο στη σκηνή, όσο και ως τραγουδοποιός, όπως, Χάρις Αλεξίου – «Ένα Φιλί», «Καθρέφτης», Ανδριάνα Μπάμπαλη – «Ούτε γι’ αστείο», Γιάννης Κότσιρας – «Και θέλω εσένα», Χρήστος Θηβαίος κ.ά, γράφοντας παράλληλα μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Οργάνωση παραγωγής: Cricos

Ώρα: 21.00

Είσοδος: 7 ευρώ



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Η σεζόν ξεκίνησε για να επανακτήσει τους συναυλιακούς της ρυθμούς. Σε αυτή τη μουσική αναζωπύρωση, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την πρώτη γραμμή οι “Φουλ του Ρήγα”. Ετοιμοπόλεμοι, με την καλοκαιρινή θέρμη της Reggae, τη στιβαρότητα του hip hop, Funky, groovy, με νέα κομμάτια και νέες συμμετοχές, δείχνουν απόλυτα έτοιμοι να ανέβουν στην σκηνή του Faust!



Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 5€ (χωρίς ποτό)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

FAT ELVIS

Rock’n’Roll party στο FAUST

Οι FatElvis συνεχίζουν να ξεσηκώνουν την πόλη, rock’n’roλλάροντας στο αγαπημένο τους FAUST Bar-Theatre-Arts, την Παρασκευή 15/10, και παρουσιάζοντας ένα “παχουλό” rock’n’roll υπερθέαμα με αφετηρία τον “Βασιλιά” Elvis και κορύφωση τα blues του Νότου.



Η ενδιάμεση πορεία περνάει από τους μεγαλύτερους, κλασικούς μουσικούς σταθμούς της Αμερικής και αντίστοιχα της Αγγλίας, όπως τους country ύμνους του Johnny Cash, τα southern rock των Creedance Clearwater Revival, τις μπαλάντες των Tom Jones και Joe Cocker αλλά και όλη την χορευτική rock’n’roll σκηνή των 60’s με τους γνωστότερους εκφραστές της όπως τους Ray Charles, Little Richard, Jerry Lee Louis και Eddie Cochran.



Οι Φat Εlvis ξεπερνούν την λογική της “αντιγραφής” και της retro αισθητικής και παρουσιάζουν τα τραγούδια με βιωματικό τροπό σαν να βρίσκονται στα “στέκια” ή στις αρένες της εποχής. Το κοινό παρεκτρέπεται σε κάθε τους εμφάνιση, υστερία και φρενίτιδα χτυπάει τη “νεολαία” από τις πρώτες νότες.

Δεν γίνεται να μην παρασυρθείς!



Οι FatElvis είναι:

Chris Simotas – Κιθάρα

Γιάννης Ζαράγκαλης – Φωνητικά

Giwrgos Adamis – Τύμπανα

Δημήτρης Μπαρούτας – Μπάσο



“Rock and roll music, if you like it, if you feel it, you can’t help but move to it. That’s what happens to me. I can’t help it.”

Elvis Presley



Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

DJ GIO ORF

Ο Γιώργος Ορφανίδης, a.k.a. DJ Gio Orf, ήρθε από τη Λήμνο πριν από εννέα χρόνια, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 20 χρόνια δισκοθετικής καριέρας. Σε αυτό το διάστημα έχει παίξει πίσω από τα decks των πιο εμβλματικών αθηναϊκών bars. Στις 16 Οκτωβρίου, στα decks του Faust, με τις σωστές μουσικές που θα απογειώσουν τη διάθεση και θα εξελίξουν τα μουσικά μας ακούσματα. Το μότο που τον εκφράζει είναι: «the right music at the right place…» και οι μουσικές που τον χαρακτηρίζουν: Funk, Soul, Afro House, Deep House.

Enjoy good music!

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα έναρξης:22:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

HUMAN TOUCH

Οι Human Touch, μετά από 20 χρόνια ζωής, αποτελούν, πλέον, ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα συγκροτήματα της χώρας μας. Ο David Lynch, ο Σταύρος Λάντσιας και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων. Η μουσική τους, μέσα από την ποικιλία των οργάνων που παίζει ο καθένας, ούσα άμεση και επικοινωνιακή, συμπαρασύρει τον ακροατή, γεμίζοντάς τον εικόνες και συναισθήματα.



Οι Human Touch έχουν παίξει σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας και έχουν ένα ενθουσιώδες κοινό στην Ευρώπη, όπου παίζουν όλο και πιο συχνά. Θεωρούνται group με προσωπικότητα και μοναδικό στυλ. Η κάθε τους εμφάνιση έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, λόγω της, πλέον, ελευθερίας που νιώθουν μεταξύ τους να ταξιδεύουν μέσα από τον αυθορμητισμό της στιγμής…και ξέρουν να το μοιραστούν.



Οι Human Touch όντως είναι ένα «ανθρώπινο άγγιγμα».

David Lynch – τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φωνή, φλάουτο, πίκολο φλάουτο, φλογέρα, κρουστά.

Γιώτης Κιουρτσόγλου – ηλεκτρικό μπάσο, (άταστο & ένταστο), φωνή, cajon.

Σταύρος Λάντσιας – πιάνο-πλήκτρα, τύμπανα, κλασσική κιθάρα, μελόντικα



https://www.facebook.com/people/Human-Touch-the-band/100063669011969/

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 8€ (χωρίς ποτό)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΔΟΥΛΗ

“Φωνές Δεμένες”

“Σ’ έναν κόσμο που συνέχεια μας ζητά να ζούμε εντελώς λυμένοι πια απ’ όσα αγαπάμε, εμείς σε πείσμα των καιρών θα παραμείνουμε ΦΩΝΕΣ ΔΕΜΕΝΕΣ” υπόσχονται ο Γιώργος Χουβαρδάς και η Κωνσταντίνα Κορδούλη και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου ενώνουν στη σκηνή του FAUST τους πολύ ιδιαίτερους μουσικούς τους κόσμους και επιμελούνται μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσακαλάκη ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές εκπλήξεις και πολύ συναίσθημα, στοιχείο που αποτελεί εξάλλου και το πρώτο κοινό σημείο επαφής τους!



Πιάνο – Ενορχήστρωση: Βασίλης Θεοδωράκογλου

Ούτι: Γιώργος Παππάς



Ώρα προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος: 10€ με μπύρα ή κρασί ή 12€ με ποτό



ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Alekos Vretos

Re-planning the journey… Alekos Vretos Mediterranean trio

Μετά από την υποχρεωτική απουσία, λόγω πανδημίας, ο Αλέκος Βρέτος αρχίζει και πάλι την εξερεύνηση της μουσικής με όχημα το ούτι του και την αγάπη του για το άγνωστο. Μεσογειακή ήχοι που αναμιγνύονται με τζαζ διάθεση και νοοτροπία, σπρώχνουν το ούτι, το κανονάκι και το πιάνο σε «δρόμους» της Ανατολής και της Δύσης. Ο Δημήτρης Σεβδαλής (πιάνο) και η Αθηνά Κουκή (κανονάκι) συμπληρώνουν το καινούργιο τρίο του Αλέκου Βρέτου, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Φάουστ και θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά το ξεκίνημα μιας νέας μουσικής περιόδου για τον Αλέκο Βρέτο. Καινούριες και παλιές συνθέσεις του Βρέτου, αλλά και κομμάτια από το αραβικό, αρμένικο και τούρκικο ρεπερτόριο, παιγμένα μέσα από το πρίσμα της τζαζ συνθέτουν την καινούργια αυτή προσπάθεια. Μια βραδιά που θα μας φέρει θύμησες, αλλά και καινούριες εμπειρίες. Μια βραδιά που θα σβήσει για λίγο την λαχτάρα της ακρόασης δια ζώσης της ζωντανής καλής μουσικής που τόσο στερηθήκαμε τον τελευταίο καιρό.



Δημήτρης Σεβδαλής – πιάνο

Αθηνά Κουκή – Κανονάκι

Αλέκος Βρέτος – ούτι



Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 10€ με μπύρα ή κρασί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ

Ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Τζουγανάκης αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την ελληνική σκηνή, με «ρίζα» την παράδοση της Κρήτης και της Ελλάδας, και «ανθό» την μουσική του αισθητική.

Στο Live θα απολαύσουμε σε ένα μουσικό ταξίδι εναλλακτικό, αυθόρμητο, μοναδικό, σε ένα πάντρεμα ήχων παραδοσιακών με ροκ και τζαζ επιρροές, που απευθύνεται στην μία και μοναδική γλώσσα της μουσικής, το συναίσθημα!

Ο Αλέξανδρος με τους εξαιρετικούς μουσικούς του φίλους θα μας χαρίσουν ένα μοναδικό μουσικό βράδυ στην μαγική σκηνή του Faust.

Λαούτο,Φωνή: Αλέξανδρος Τζουγανάκης

Τύμπανα: Γρηγόρης Συντρίδης

Κιθάρα: Γιώργος Πασχάλης

Μπάσο: Πάνος Φωτάς



Είσοδος: 9€ χωρίς ποτό

Ώρα έναρξης: 21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

PALOV & MISHKIN

Οι Palov & Mishkin, επιστρέφουν μετά από 12 ακριβώς χρόνια από το ντεμπούτο τους, το album Think Twice”, το one time project των ανερχόμενων τότε μουσικών παραγωγών Palov και Blend Mishkin.



Ποιος δεν θυμάται ή δεν έχει χορέψει με τα “Et De Clarinet”, “De mi Carreta”, “Bailando”, “Ambiente Tropical”; Το ‘’Think Twice’’ έχει πλέον εξαντληθεί και δεν υπάρχει πουθενά, εκτός από μερικές κόπιες cd, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού



Το “Think Twice” γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων, αγαπήθηκε από νέους παραγωγούς και μη, δίνοντας τους ουσιαστικά το ερέθισμα να ασχοληθούν με την δημιουργία edits και remixes, δημιουργώντας με τον καιρό έναν μεγάλο συμπαγή πυρήνα της σκηνής αυτής. Ακόμη και σήμερα, τα κομμάτια αυτού του δίσκου, βρίσκονται καθημερινά στις playlists δεκάδων μαγαζιών και djs ανά τον κόσμο, από την Ευρώπη ως την Αμερική και την Ασία.



Πέρυσι, οι Palov & Mishkin, έπειτα από 10δες προσωπικές κυκλοφορίες και μια μεγάλη μουσική καριέρα, έκαστος, επέστρεψαν πιο ώριμοι από ποτέ και κυκλοφόρησαν το single “El Dorado”, το τελευταίο τους single, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται στο studio και δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό-έκπληξη, που παντρεύει πολλές μουσικές και κουλτούρες του πλανήτη, ξεφεύγοντας όμως από τα πλαίσια του “Think Twice”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ANDREAS POLYZOGOPOULOS QUARTET

Με το νέο κουαρτέτο του, ο ξεχωριστός Ανδρέας Πολυζωγόπουλος θα παρουσιάσει παλαιότερες συνθέσεις του από τους δίσκους “Perfumed Dreams” και “Anicca”, καθώς και νέες συνθέσεις από τον επερχόμενο δίσκο του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου είναι η αέναη αναζήτηση του καινούριου, χωρίς τον φόβο του ρίσκου. Μια ματιά στη δισκογραφία του το μαρτυρά:



Από το ακουστικό κι επιτυχημένο άλμπουμ αφιέρωμα στους Pink Floyd, έως το ambient και ηλεκτρικό δίσκο “One Inch of Love”. Ο ευρωπαϊκός ήχος της jazz πάντως, είναι ο χώρος που ο Πολυζωγόπουλος νιώθει πιο οικείο, με επιρροές από τους Fresu, Rava, Molvær κ.λ.π. θεωρώντας εξ’ ίσου σημαντικά στην μουσική, τον ρυθμό αλλά και τη .. σιωπή.



Andreas Polyzogopoulos Quartet

Βαγγέλης Στεφανόπουλος : πλήκτρα​

Κώστας Κωνσταντίνου : μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος : τύμπανα

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα, εφέ



Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος: 5 € (χωρίς ποτό)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑ

Ένα σενάριο τραγούδια

Με την Μυρτώ Παπά

Η Μυρτώ Παπά σας προσκαλεί σε μία μουσική αφήγηση για τον φόβο, την ενηλικίωση και τον έρωτα. Για να σας πει μια ιστορία που, ίσως, μοιάζει με την δική σας. Μια ιστορία ειπωμένη μέσα από το μπέρδεμα τραγουδιών και μικρών ιστοριών άλλων ανθρώπων. Γιατί, τί άλλο είναι ένα τραγούδι, παρά το απόσταγμα μιας μεγάλης ιστορίας;

Μαζί της σε αυτή την μουσική περιπλάνηση, η Ναντίν Μπότση.

Κιθάρα: Σωτήρης Καστάνης

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Σκηνοθετική επιμέλεια: lykavges+



Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 5 ευρώ (7 ευρώ με κράτηση – χωρίς ποτό)

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΥΣANATOLIA

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ

Οι “Δυσανατολία – Dysanatolia” είναι μια μπάντα της οποίας τα μέλη ενώνει η κοινή αγάπη και αισθητική για τις παραδόσεις, τόσο της Ελλάδας, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ σαφείς είναι οι αναφορές στη σύγχρονη, αλλά και παλαιότερη τούρκικη μουσική δημιουργία, και των Βαλκανίων, όπως επίσης και στη μουσική παράδοση των Ρομά. Ωστόσο, λόγω των συνεχών αναζητήσεων και των διαφορετικών καταβολών των μελών της, οι συνθέσεις έχουν στοιχεία δυτικής Αρμονίας, αλλά είναι και ενορχηστρωμένες με μια γενικότερη fusion διάθεση.

Έτσι, δημιουργείται ένα κράμα, στο οποίο η Δύση «αναμετράται» συνεχώς με την Ανατολή και τα Βαλκάνια. Το κανονάκι εναλλάσσεται με το σαξόφωνο και τα πλήκτρα με τα τύμπανα. Στα 8 χρόνια που διανύει, ήδη, η μπάντα μετράει αναρίθμητα live σε Αθήνα, Πάτρα, Λευκάδα, Γιάννενα, Άρτα, εμφανίσεις σε φεστιβάλ, ανά την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε γνωστές μουσικές σκηνές της Κωνσταντινούπολης με μεγάλη απήχηση, η οποία και αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για τα μέλη της, καθώς επίσης και συμμετοχές όπως στο Athens Music Week 2021 και στο TedX Uniwa. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν ανασυσταθεί μένοντας τα ιδρυτικά μέλη στο κανονάκι (Μανώλης Χριστοδούλου) και το σαξόφωνο (Χρήστος Κυριαζης) και προσθέτοντας δύο νέα ταλαντούχα μέλη, στα πλήκτρα (Χριστόφορος Μαστοράκης) και τα τύμπανα (Νίκος Χριστόπουλος, Σίμος Κωνσταντινίδης), παίζοντας δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.

Youtube: Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCuknsaUDu9_0Cn_1gLgDiIw

“Thief of time” https://www.youtube.com/watch?v=eadRzgBnu7w

“After a long time”https://www.youtube.com/watch?v=aJ-oDtBWFNA

“Breaktime” https://www.youtube.com/watch?v=VXzudWPCwW4

Instagram: www.instagram.com/dysanatolia/

Facebook: www.facebook.com/dysanatolia



Ώρα έναρξης είναι 9:00

Τιμή εισόδου:5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

MAN WITH A BAND

Το music project Man With A Band μετά από μία χρονιά κοινωνικών, καλλιτεχνικών και μουσικών αποστάσεων επιστρέφει περισσότερο αποφασισμένο από ποτέ, για να προτείνει μία μουσική συνάντηση που θα ενώσει δύο κόσμους που με την πρώτη ματιά φαντάζουν ασύμβατοι, αταίριαστοι και διαφορετικοί!

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

THE CRASHES

Το new school rock n’ roll trio The Crashes επιστρέφει στη σκηνή του Faust Bar-Theatre-Arts με ένα καινούριο single και νέα προσέγγιση στον ήχο τους, μαζί με τους ανανεωμένους Aliko Means Red να διευρύνουν την alternative rock μουσική τους και τον πρωτοεμφανιζόμενο Grim Puppet να συμπληρώνει με τη σκοτεινή ηλεκτρονική χροιά του.

THE CRASHES

Οι Crashes είναι ένα Newschool Rock&Roll trio με βάση την Αθήνα. Ξεκίνησαν την άνοιξη του ’18 και μέχρι το τέλος του έτους είχαν ένα ΕΡ κι αρκετά δυνατά gigs. Μπλέκοντας κλασσικές μπλουζ και ροκ συνταγές με μοντέρνα στοιχεία από μπάντες όπως Placebo, BRMC και Royal Blood, ο ήχος τους παραπέμπει σε κάτι οικείο και ταυτόχρονα φέρνει κάτι φρέσκο. Η όρεξή τους και η ιδιαίτερή τους προσέγγιση τράβηξε την προσοχή της τοπικής σκηνής, που γρήγορα τους εξασφάλισε εμφανίσεις σε ευρέως διαδεδομένα μπαρ, venues και φεστιβάλ, ανά την Ελλάδα, όπως, επίσης, και το άνοιγμα στη συναυλία της Kovacs. Μέσα από αυτά προέκυψε το άλμπουμ-ντεμπούτο “Comedown”, διαθέσιμο ψηφιακά από το Σεπτέμβρη 2019, τη δημοσίευση του οποίου συνόδευσε το βίντεο κλιπ του ομώνυμου κομματιού. Ένα σκοτεινό κι ατμοσφαιρικό ταξίδι στις σκέψεις, τις εμπειρίες και τους πόθους του σχήματος σε μία περίοδο της οποίας το τέλος όρισε το ακουστικό ΕΡ “Origins.”, παρουσιάζοντας μία αποδομημένηεπανεκδοχή 4 κομματιών του “Comedown”, συνοδευόμενη από 2 ασπρόμαυρα βίντεο κλιπς. Αποτελούμενοι από τον Jessy (κιθάρα/φωνή), τον Αναστάση (μπάσο) κι τον Πάνο (ντραμς), οι Crashes αντλούν έμπνευση από τα πάθη και τα βιώματά τους την ασταθή περίοδο που όλοι βιώνουμε, με στόχο τους να δημιουργήσουν δυνατή κι αντισυμβατική μουσική.

ALIKO MEANS RED

Οι Aliko Means Red είναι μια Modern Alternative Rock μπάντα, με βάση την Αθήνα. Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι 2017. Tο πάθος τους για το Rock τους οδήγησε μέσω του αυτοσχεδιασμού να ανακαλύψουν το ύφος των κομματιών και την ηχητική τους ταυτότητα. Οι επιρροές τους είναι από Deftones, Queens of The Stone Age και Foo Fighters, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα σε έναν ήχο που διψάει για το «καινούριο». Η όρεξη τους για live εμφανίσεις και η ανταπόκριση του κόσμου ανά τα χρόνια τους ανέβασε στην σκηνή των γνωστότερων venues της Αθήνας, όπως six d.o.g.s, An Club, Boiler και Death Disco με αποκορύφωμα τη ζωντανή τους εμφάνιση στην Τεχνόπολη. Πλέον, έχοντας εξοικειωθεί με τον προσωπικό τους ήχο και τη παραγωγή του υλικού τους, βρίσκονται στη διαδικασία της προπαραγωγής του πρώτου τους EP και είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single “If I Want” σε συνεργασία με τη Mekka Records. Ένα κομμάτι γεμάτο με την ανησυχία των καιρών που βιώνουμε και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Ο Παναγιώτης, ο Ιάκωβ, ο Άλι και το πιο πρόσφατο μέλος τους, ο Ορέστης είναι έτοιμοι να ανέβουν στη σκηνή του Faust στις 31 Οκτώβρη και να παρουσιάσουν το νέο τους single, το οποίο κυκλοφορεί στις 28 Οκτωβρίου.



GRIM PUPPET

Grim Puppet ονομάζεται το solo project του Τάσσου Παππά που δημιουργήθηκε το ’19. Το πρώτο του ΕΡ «Roads To Madness» δημοσιέυτηκε το Μάρτιο του 2020 και επαναδημοσιεύτηκε ψηφιακά από τη Mekka Records. Τον Ιούνιο 2021 κυκλοφόρησε το νέο του ΕΡ “Nothing In Common”.



Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 5€ χωρίς ποτό

FAUST Bar-Theater-Arts

ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 11 & ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 12, 150 60 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: +30 210 3234095, E: [email protected],

https://www.faust.gr/