Ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ καθώς ακύρωσε τη συμμετοχή της στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26), που ξεκινά την 1η Νοεμβρίου στη Γλασκώβη της Σκωτίας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αναφέρουν ότι η 95χρονη «με λύπη αποφάσισε» να μείνει μακριά από την εκδήλωση της Γλασκώβης για το κλίμα, μια εβδομάδα αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία ημέρα στο νοσοκομείο.

«Ακολουθώντας τις συμβουλές για ξεκούραση, η Βασίλισσα έχει αναλάβει λίγα καθήκοντα στο κάστρο του Ουίνδσορ. Η Αυτού Μεγαλειότητα αποφάσισε με λύπη πως δεν θα ταξιδέψει στην Γλασκώβη για να παραβρεθεί στην COP26 την Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου», σημείωσε εκπρόσωπος του Παλατιού.

«Η Βασίλισσα είναι απογοητευμένη που δεν θα δώσει το παρών στην δεξίωση, αλλά θα στείλει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στους παρόντες», εξήγησε.

Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο δεν παρευρέθηκε στο το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων στο πάρκο του Ουίνδσορ όπου συνηθίζει να πηγαίνει καθώς ήθελε να ξεκουραστεί για να είναι σε θέση να συμμετάσχει στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στη Σκωτία.

Πάντως σε μία φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σήμερα η Βασίλισσα εμφανίζεται χαμογελαστή σε διαδικτυακή συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας και της Ελβετίας.

🤝 Today The Queen received two Ambassadors in audience via video link from Windsor Castle.



🌎 There are more than 170 Ambassadors and High Commissioners based in London at any given time and each will have an Audience with The Queen shortly after taking up his or her role. pic.twitter.com/Pf9NiUFGca