Οικογενειακή τραγωδία στην Καβάλα: Αυτοκτόνησε 36χρονος πατέρας δύο παιδιών

Στην αυτοκτονία οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ένας 36χρονος ανδρας στον δήμο Παγγαίου της Καβάλας.
Ο 36χρονος παλιννοστών από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν και πατέρας δύο παιδιών κρεμάστηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι χρησιμοποιώντας ένα κορδόνι.
Σύμφωνα με το kavalapost.gr, ο αυτόχειρας διέμενε στην Ελευθερούπολη και τα τελευταία χρόνια εργάζονταν σε επιχείρηση στο Χορτοκόπι.
Η γυναίκα και τα δύο παιδιά του ζούνε στη Γεωργία.
Στη σορό του 36χρονου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
