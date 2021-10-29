Καλλιάνος: Η εικόνα της Παναγίας στον Βύρωνα δακρύζει εδώ κι έναν χρόνο

Έναν ολόκληρο χρόνο δακρύζει η εικόνα της Παναγίας στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, στον Βύρωνα Αττικής, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Καλλιάνο.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Η εικόνα της Παναγίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Βύρωνα, δακρύζει συνεχώς εδώ και 1 χρόνο. Κάθε μέρα, 24 ώρες τη μέρα. Δεν είναι σωστό λοιπόν, όλοι εσείς που δηλώνετε άθεοι, να χλευάζετε αυτό το γεγονός. Να επισκεφτείτε την εκκλησία, να το δείτε και μετά γράψτε ότι θέλετε.»

— Γιάννης Καλλιάνος (@kallianos) October 29, 2021

Για την ιστορία, σημειώνεται ότι ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος είναι μαθηματικός–μετεωρολόγος.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: «Αγγίζουν» τους 400 οι διασωληνωμένοι, πάνω από 3.600 κρούσματα – «Βράζει» η Θεσσαλονίκη

Πύρρος Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη γυναίκα του, που πέθανε από καρκίνο (video)

Self test για μαθητές: Τι αλλάζει στην διανομή και την έκδοση σχολικής κάρτας