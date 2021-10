Ένας 24χρονος, ντυμένος με το κοστούμι του Τζόκερ, του εχθρού του Μπάτμαν είναι εκείνος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου στο Τόκιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δέκα από αυτούς.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη επί τόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας άνδρας περίπου 60 ετών είχε χάσει τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας δεχτεί επίθεση με μαχαίρι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης έριξε ένα εύφλεκτο υγρό μέσα στο βαγόνι και προκάλεσε μια μικρή φωτιά.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Κέιο με προορισμό το Σιντζούκου, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, σήμερα στις 8μμ τοπική ώρα την ώρα ακριβώς που έκλειναν οι κάλπες μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire



