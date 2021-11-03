Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία της μαραθωνοδρόμου – Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν (Video)

Το «τελευταίο αντίο» στην 42χρονη μαραθωνοδρόμο Δήμητρα Ιορδανίδου θα πουν σε λίγη ώρα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Κουφάλια.

Από το πρωί οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούν πένθιμα, ενώ εκεί σπεύδει πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και συναθλήτριές της. Με δάκρυα στα μάτια και λίγα λουλούδια στα χέρια, πολλοί είναι οι συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής που πήγαν για να την αποχαιρετήσουν.

Όπως αναφέρει το GRTimes.gr, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Δήμητρα Ιορδανίδου, κάνοντας λόγο για μια αξιαγάπητη γυναίκα. «Μιλάμε για τραγωδία» είπαν κάποιοι. Κι αυτό επειδή πριν δύο χρόνια χάθηκε και ο αδελφός της Δήμητρας από σπάνια ασθένεια.

Στην εκκλησία σπεύδουν και συναθλήτριες της Ιωάννας οι οποίοι όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια και δε μπορούν να πιστέψουν ότι χάθηκε με αυτόν τον τρόπο.

