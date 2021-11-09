Ανατροπή βυτιοφόρου με κηροζίνη στην Αθηνών – Κορίνθου (video)

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Ένα βυτιοφόρο που μετέφερε κηροζίνη ανετράπη στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο κόμβο των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην καμπίνα του οδηγού και στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε διαρροή κηροζίνης στο οδόστρωμα από την ανατροπή με αποτέλεσμα να κλείσει η εθνική οδός στο ρεύμα προς την Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να γίνει η μετάγγιση της κηροζίνης σε άλλο βυτιοφόρο.

Η εθνική έχει ανοίξει και πάλι, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες από το περιστατικό.

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