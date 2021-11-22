Συνάντηση Μητσοτάκη – Βαρθολομαίου: Τι συζήτησαν

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα για τον εορτασμό για τα 30 χρόνια από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο.

Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για την επέτειο της Πατριαρχικής του διακονίας και τον ευχαρίστησε για τον άριστο τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στην υψηλή αποστολή του. Κατά τη συνάντηση οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Μείζον ζήτημα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις σε συνέχεια και της πρόσφατης επίσκεψής του στις ΗΠΑ και τις επαφές που είχε με την αμερικανική ηγεσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τον Παναγιώτατο για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδος σε διμερές και διεθνές επίπεδο στα δίκαια αιτήματα του Οικουμενικού Θρόνου που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων χριστιανών στην Τουρκία, επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση στην αποστολή της Μητέρας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη και διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της προάσπισης του κύρους του Πατριαρχείου και των ιστορικών του δικαιωμάτων. Τόνισε, επίσης, πως η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την άριστη μεταξύ τους επικοινωνία, επανέλαβε τα αισθήματα υψηλής εκτίμησης που τρέφει προς το πρόσωπό του και εξέφρασε ικανοποίηση για την αμοιβαίως επωφελή ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων.

