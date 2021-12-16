Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

H τελευταία εκπομπή για τους Ράδιο Αρβύλα ήταν η εκπομπή της Τρίτης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 συναίνεσε την επιθυμία των συντελεστών της να μη βγουν στον αέρα χθες Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη αλλά να επανέλθουν μετά τις γιορτές, λόγω της θύελλας των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τη δράση του επί 14 χρόνια συνεργάτη της ομάδας, Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός, αναφέρεται:

Ο ΑΝΤ1 ανταποκρίνεται στην επιθυμία του Αντώνη Κανάκη και όλων των συντελεστών του «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» ώστε η εκπομπή να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές δύο ημέρες πριν το προγραμματισμένο «διάλειμμα» των εορτών.

Η απόλυτη στήριξη του σταθμού στην εκπομπή και τους ανθρώπους της είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι αγαπημένες εκπομπές «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και «VINYΛΙΟ» θα είναι και πάλι στον τηλεοπτικό αέρα μετά τις γιορτές.

Διαβάστε επίσης:

Αφροδίτη Σημίτη: Αποκάλυψα έναν «Στάθη» και απολύθηκα

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σπάστε τη σιωπή, μιλήστε, λέει η 30χρονη που τον κατήγγειλε (Video)

Ράδιο Αρβύλα: «Κρείττον του λαλείν το σιγάν», Αντώνη (Video)