Φιλοθέη: Συναγερμός από φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στις 19.20 σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη Αττικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα και κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη Αττικής. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 17, 2021

Η φωτιά λίγο μετά τις 8 το βράδυ τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου – Συγκλονιστική κατάθεση: «Απειλήθηκε με μαχαίρι στην καρωτίδα και είπα τι θα κάνεις τώρα θα τον σφάξεις;»

Παρέμβαση εισαγγελέα για τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα, εντάσσεται στην έρευνα για τις ΜΕΘ

Πώς ταξιδεύουμε στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα – Τα μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα