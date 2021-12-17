Φιλοθέη: Συναγερμός από φωτιά σε διαμέρισμα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στις 19.20 σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη Αττικής.
Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα και κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η φωτιά λίγο μετά τις 8 το βράδυ τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
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