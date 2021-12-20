Κορωνοϊός: Εξιτήριο για τον Κώστα Καραγκούνη- Τι έγραψε στο facebook για την περιπέτειά του

Ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση βρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Κώστας Καραγκούνης όταν νόσησε από κορωνοϊό.

Με ανάρτησή του στο Facebook περιγράφει την εφιαλτική περιπέτεια που βίωσε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ όπου νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Καραγκούνη:

«Δεν συνηθίζω να κάνω προσωπικές αναρτήσεις αλλά η περίσταση μάλλον το επιβάλλει. Σήμερα μετά από 12 μέρες νοσηλείας πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ όπου και νοσηλευόμουν. Εμβολιασθείς με δύο δόσεις εκκρεμούσε αυτές τις ημέρες να κάνω την τρίτη. Χαμηλά αντισώματα λοιπόν και βέβαια ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Τις πρώτες εννιά ημέρες όλα εξελίσσονταν σχεδόν ομαλά. Δεν είχα ούτε πυρετό ούτε άλλα βαριά συμπτώματα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι η περιπέτεια μου τελείωνε.

Η πραγματικότητα όμως ήταν εντελώς διαφορετική διότι όπως αποδείχθηκε μόλις τότε άρχιζε. Την δέκατη μέρα από τη στιγμή που νόσησα ο ιός επανήλθε δριμύτερος και με ανάγκασε να μπω στο νοσοκομείο με οξεία λοίμωξη του κατωτέρου αναπνευστικού. Πυρετός, έντονος βήχας, εξάντληση και αναγκαστική παροχή οξυγόνου για να μπορώ να αναπνεύσω. Οι τρεις πρώτες μέρες νοσηλείας ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Την τέταρτη μέρα αναγκάστηκα να κάνω χρήση σαραντάρας μάσκας. Και τότε είναι που πραγματικά όλα ανατρέπονται και ο φόβος σε κυριεύει. Δεν γνωρίζεις τί θα γίνει την επόμενη μέρα.

Το χειρότερο απ’ όλα δηλαδή, ακόμη και από την νόσηση είναι η ψυχική πίεση που δέχεται ο ασθενής απέναντι στον ιό. Αισθάνεσαι ανήμπορος και αβέβαιος αν θα τα καταφέρεις. Τελικά από την πέμπτη μέρα και μετά άρχισε ο οργανισμός να αντιδρά θετικά και στα αντιικά και στα αντιβιοτικά φάρμακα και όλα καλυτέρευσαν. Δόξα τω θεώ. Όλα αυτά τα γράφω για ένα και μοναδικό λόγο. Σας απευθύνω μια ταπεινή παράκληση. Ακούστε τους γιατρούς σας, ακούστε τους ειδικούς, κάντε ότι σας λένε και προφυλαχθείτε από αυτή την ύπουλη ασθένεια.

Και σε κάθε περίπτωση μην βγάζετε τη μάσκα για κανέναν λόγο. Κανείς να μην βιώσει όσα πέρασα εγώ και χιλιάδες άλλοι όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Εύχομαι υγεία και δύναμη και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου Σπύρο Σαββανή και το εκπληκτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ελπίς. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!!! Όπως ευχαριστώ και όλους εσάς για τις χιλιάδες ευχές σας όλο αυτό το διάστημα. Καλές γιορτές σε όλες και σε όλους».

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