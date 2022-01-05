Καζακστάν-μαρτυρία ομογενή: «Ξαναζούμε μια τραγωδία» (Video)

«Ξαναζούμε μια τραγωδία. Γι’ αυτό η καρδιά μου έχει φύγει από τη θέση της».

Με αυτά τα λόγια ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ομογενής από το Καζακστάν, μιλά για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα στη χώρα της κεντρικής Ασίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κόρη του είναι μόνη της στο σπίτι, το οποίο κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει λόγω της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους, της απαγόρευσης κυκλοφορίας αλλά και της ανυπαρξίας ΜΜΜ.

Δείτε τη μαρτυρία του ομογενή, ο οποίος μίλησε στο OPEN:

