Έρευνα συνδέει την παχυσαρκία με την έλλειψη ύπνου – Ο ρόλος της ζάχαρης

Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται αρκετά κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους καταναλώνουν έως και 4,5 κιλά ζάχαρη περισσότερο από εκείνους των συνομήλικων τους που κοιμούνται τακτικά, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Brigham Young.

Όπως εξήγησαν, ο λιγότερος ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο οι νέοι να καταναλώνουν περισσότερους υδατάνθρακες και τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη και να πίνουν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά. Περισσότεροι από 90 έφηβοι συμμετείχαν στην έρευνα και ακολούθησαν τις συνήθειες ύπνου και διατροφής τους για δύο εβδομάδες.

Τις πρώτες επτά ημέρες, η ομάδα κοιμόταν για 6,5 ώρες κάθε βράδυ, και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα για εννέα ώρες την ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ερευνητές παρακολούθησαν προσεκτικά και κατέγραφαν την πρόσληψη θερμίδων και το είδος της τροφής που κατανάλωναν.

Αποδείχθηκε ότι η σύνδεση μεταξύ του τρόπου ύπνου και του τύπου διατροφής είναι σαφής και ότι η έλλειψη ύπνου σχετίζεται με χαμηλότερη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών και υπερβολική πρόσληψη υδατανθράκων, γλυκών τροφών και ποτών, ειδικά αργά το βράδυ. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο ανεπαρκής ύπνος στους ανθρώπους δεν οδηγεί σε υπερβολικές ποσότητες φαγητού, αλλά ότι έλκονται περισσότερο από τα γλυκά προϊόντα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος προσπάθησε να αποτρέψει τις κακές διατροφικές συνήθειες με την καθιέρωση φόρου στη ζάχαρη, αλλά η ενέργεια αυτή δεν προχώρησε μέχρι τέλους, ούτε είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Ζηλανδίας, όπου ο φόρος ζάχαρης εισπράττεται εδώ και πολύ καιρό, έκανε μια έρευνα που έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι καταναλωτές επέλεξαν προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη λόγω του φόρου.

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, καμία μελέτη βασισμένη στην πραγματική εμπειρία με τον φόρο ζάχαρης δεν έδειξε ότι αυτή η εισφορά έχει επηρεάσει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση της Δανίας εισήγαγε φόρο σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη το 2011, γεγονός που αύξησε τις τιμές.

Μεταγενέστερη έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές μετά από αυτό επέλεξαν φθηνότερα προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Όπως αναφέρεται, μόνο το 7% των Δανών έχουν αλλάξει διατροφικές συνήθειες λόγω φόρων και το κράτος εκτιμά ότι χάνει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα ΦΠΑ ετησίως λόγω της αύξησης των παράνομων πωλήσεων χυμών. Αυτός ο τρόπος φορολόγησης τελικά καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από άλλον, επίσης ανεπαρκώς αποτελεσματικό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πριν από μερικά χρόνια ότι μια αύξηση της τιμής κατά 20% θα μπορούσε να αλλάξει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών και να τους κάνει να επιλέξουν πιο υγιεινά προϊόντα, κάτι που προφανώς δεν συνέβη.

Ακριβώς λόγω τέτοιων δεδομένων, ο φόρος ζάχαρης έχει κηρυχθεί αναποτελεσματικός σε όλη την Ευρώπη σε όλους τους τομείς εκτός από την αύξηση των δημόσιων εσόδων. Επίσης, το ειδικευμένο κοινό που προώθησε τέτοιες ενέργειες πιστεύει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το κράτος δεν κατευθύνει τα κονδύλια από τον φόρο ζάχαρης στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και σε άλλα έργα υγείας και εκπαίδευσης, που αρχικά παρουσιάστηκε ως ένας από τους στόχους.

Κρήτη: Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά μετά τη βελτίωση του καιρού

Βίντεο ντροπής: Φυσικοθεραπευτής κλωτσά στο πρόσωπο 10χρονο ΑμεΑ – Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα

Κάιλι Τζένερ: Παγκόσμιο ρεκόρ με πάνω από 300 εκατ. followers στο instagram