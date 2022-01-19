search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:24
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2022 16:15

Tripadvisor: Η Κρήτη 5η παγκοσμίως στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το 2022

19.01.2022 16:15
crete

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην Πέμπτη θέση με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου για το 2022 βρίσκεται η Κρήτη, σύμφωνα με τη λίστα του Tripadvisor.

Η λίστα βασίζεται στις αξιολογήσεις που έχουν υποβάλει οι ταξιδιώτες στη δημοφιλή υπηρεσία.

Επίσης Ρόδος και Σαντορίνη βρίσκονται στη 10άδα των «τάσεων» για τη φετινή χρονιά

Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί του κόσμου για το 2022 σύμφωνα με το Tripadvisor είναι οι εξής:

-Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

-Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

-Κανκούν, Μεξικό

-Μπαλί, Ινδονησία

Κρήτη, Ελλάδα

-Ρώμη, Ιταλία

-Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

-Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

-Παρίσι, Γαλλία

-Χουργκάντα, Αίγυπτος

Το Tripadvisor δημοσίευσε και λίστα για προορισμούς σε παγκόσμια κλίμακα που βρίσκονται στις «τάσεις» για τη φετινή χρονιά.

-Μαγιόρκα, Ισπανία

-Κάιρο, Αίγυπτος

Ρόδος, Ελλάδα

-Τουλούμ, Μεξικό

-Ντουμπρόβνικ, Κροατία

-Ίμπιζα, Ισπανία

-Νατάλ, Βραζιλία

-Αρούσα, Τανζανία

-Γιορεμέ, Τουρκία

Σαντορίνη, Ελλάδα

Διαβάστε επίσης:

ΕΦΚΑ-Κορωνοχρέη: Προς νέα παράταση η ρύθμιση των 72 δόσεων

Αστρονομικό deal στην αγορά του gaming: Εξαγορά της Activision από τη Microsoft για σχεδόν 70 δισ. δολάρια

«Ντεμπούτο» στις αγορές για το 2022 με 10ετές ομόλογο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

plevrissymfonia4
ADVERTORIAL

Συμφωνίες – Πλαίσιο ύψους 137,1 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:23
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

1 / 3