Tripadvisor: Η Κρήτη 5η παγκοσμίως στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το 2022

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Στην Πέμπτη θέση με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου για το 2022 βρίσκεται η Κρήτη, σύμφωνα με τη λίστα του Tripadvisor.

Η λίστα βασίζεται στις αξιολογήσεις που έχουν υποβάλει οι ταξιδιώτες στη δημοφιλή υπηρεσία.

Επίσης Ρόδος και Σαντορίνη βρίσκονται στη 10άδα των «τάσεων» για τη φετινή χρονιά

Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί του κόσμου για το 2022 σύμφωνα με το Tripadvisor είναι οι εξής:

-Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

-Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

-Κανκούν, Μεξικό

-Μπαλί, Ινδονησία

–Κρήτη, Ελλάδα

-Ρώμη, Ιταλία

-Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

-Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

-Παρίσι, Γαλλία

-Χουργκάντα, Αίγυπτος

Το Tripadvisor δημοσίευσε και λίστα για προορισμούς σε παγκόσμια κλίμακα που βρίσκονται στις «τάσεις» για τη φετινή χρονιά.

-Μαγιόρκα, Ισπανία

-Κάιρο, Αίγυπτος

–Ρόδος, Ελλάδα

-Τουλούμ, Μεξικό

-Ντουμπρόβνικ, Κροατία

-Ίμπιζα, Ισπανία

-Νατάλ, Βραζιλία

-Αρούσα, Τανζανία

-Γιορεμέ, Τουρκία

–Σαντορίνη, Ελλάδα

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