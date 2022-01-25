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25.01.2022 18:40

Γκράβα: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με το 4χρονο αγοράκι

25.01.2022 18:40
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Το φως της δημοσιότητας, επιτείνοντας την αίσθηση του σοκαριστικού, είδε το βίντεο – ντοκουμέντο από το φρικτό τροχαίο με θύμα έναν 4χρονο στη Γκράβα.

Το άτυχο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Παρασκευής (21/01), στην οδό Ταΰγετου στα Άνω Πατήσια, ενώ άφησε την τελευταία του πνοή δύο ημέρες αργότερα.

Είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 4χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, ξέφυγε της προσοχής των γονιών του και χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο τον παρέσυρε κάτω από τις ρόδες του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου τελικά κατέληξε.

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