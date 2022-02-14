14.02.2022 13:47
14.02.2022 13:47

Ουκρανία – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ: Πιθανή επίθεση της Ρωσίας θα έχει μεγάλο κόστος

Σε τηλεδιάσκεψη, μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμμετείχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν για ακόμη μια φορά την ανάγκη συντονισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης.

Παράλληλο, κοινό τόπο αποτέλεσε η άποψη ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Στο μεταξύ, ο Υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Χίπι δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει «πολύ» σοβαρά υπόψη τις εκτιμήσεις των Αμερικανών περί πιθανής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ακόμα και την προσεχή Τετάρτη.

«Φοβάμαι πως είμαστε πιο κοντά σε έναν πόλεμο από όσο ήμασταν σε αυτή την ήπειρο εδώ και 70 χρόνια», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στην Αθήνα, το πρωί συνεκλήθη σύσκεψη υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποθαρρύνει έντονα «όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας, και παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από τη χώρα άμεσα».

