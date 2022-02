Μία έκπληξη περίμενε τους κάτοικους του Coliumo στην κεντρική Χιλή, καθώς αντίκρισαν χιλιάδες νεκρά ψάρια σε παραλία της περιοχής.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κινητοποιηθεί η Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η οποία δήλωσε ότι στέλνει ομάδα εμπειρογνωμόνων στην περιοχή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα και να καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου των ψαριών.

Εικόνες χιλιάδες νεκρά ψάρια που καλύπτουν την άμμο στην παραλία Coliumo κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, τα νεκρά ψάρια είναι κυρίως σαρδέλες και γαύροι.

Οι ντόπιοι ψαράδες και οι τουρίστες κατήγγειλαν στις Αρχές το περιστατικό όταν πήγαν στην παραλία το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Πάντως, πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με τα ψάρια να κολυμπούν κοντά στην ακτή αναζητώντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

THREAD: Our officers received a report yesterday of a number of fish that have washed up on Benar beach, near Barmouth in North Wales. pic.twitter.com/l0Bs7O0l7D