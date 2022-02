Αν και έχει πλέον, ξεμπερδέψει από το τοξικό περιβάλλον που της επέβαλλε η κηδεμονία του πατέρα της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει τακτοποιήσει ακόμα, όλες της τις εκκρεμότητες.

Η σταρ της ποπ «ορκίστηκε» να εκδικηθεί την εταιρεία που διαχειριζόταν την περιουσία της, καθώς την είχε μετατρέψει σε μία αβοήθητη γυναίκα, που δεν μπορούσε να ελέγξει τη ζωή της και ήθελε, όπως υποστηρίζει η ίδια, να την σκοτώσει!

«Θα μηνύσω την Tri Star, το ορκίζομαι», είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία και διέγραψε λίγα λεπτά αργότερα.

Hush! Just stop! There's nothing you can do or say, Lou! I've had enough. I'm not your property as from today! #britneyspears #loumtaylor #robingreenhill #larryrudolph #jamiespears #jamielynnspears #conservatorship #abuse pic.twitter.com/Ouq9uzzCPe

Όπως είχε δηλώσει τόσο παρελθόν, όσο και στη δημοσίευσή της, ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς «λάτρευε» τον ιδρυτή της εταιρείας, Λου Τέιλορ, καθώς έκανε ό,τι ζητούσε εκείνος.

«Ό,τι του ζητούσε ο πατέρας μου, το έκανε. Όσο λάθος κι αν ήταν. Νομίζω ότι προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Ακόμα και σήμερα αυτό πιστεύω. Προσπαθούσαν να το κάνουν», έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια.

.@BritneySpears calls out her mother & Lou Taylor in a deleted post:



“my dad may have started the

conservatorship… but what people don't know is that my mom is the one who gave him the idea […] she secretly ruined my life … and yes I will call her and Lou Taylor out on it” pic.twitter.com/fud62YVOxl