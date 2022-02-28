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28.02.2022 17:22

Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα: Ο γιατρός που επανέφερε την Τζωρτζίνα σπάει τη σιωπή του (Video)

28.02.2022 17:22
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Και ενώ το μυστήριο συνεχίζεται με τον θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα, ο αναισθησιολόγος που επανέφερε στη ζωή την Τζωρτζίνα μετά από ανακοπή καρδιάς, έσπασε δημοσίως τη σιωπή του.

Ο γιατρός μίλησε στην εκπομπή «Tlive» περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε ο ίδιος και οι υπόλοιποι γιατροί όταν επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το τρίτο παιδί της οικογένειας στη ζωή.

«Έκανα το καθήκον μου, έκανα τη δουλειά μου, θεωρώ ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της καριέρας μου, λόγω της διάρκειας, λόγω της συγκινησιακής φόρτισης, λόγω του ότι είχαμε να κάνουμε με ένα παιδί μίας οικογένειας, που έπαθε καρδιακή ανακοπή και πέθαινε. Προσπαθούσαμε 45 με 50 λεπτά.

Το παιδί ήταν πεθαμένο, ήταν σε καρδιακή ανακοπή. Είχε σταματήσει η καρδιά της και όλες οι ζωτικές λειτουργίες. Τα πάντα. Δεν στέλνεται αίμα στα κύτταρα, οπουδήποτε, και επέρχεται θάνατος.

Αν το περιστατικό συμβεί μέσα σε νοσοκομείο, έχουμε μαρτυρίες ότι πριν από κάποια λεπτά ήταν καλά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανάνηψη και ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ειδικά σε ένα παιδί. Γιατί τα παιδιά έχουν όργανα που είναι πιο ανθεκτικά, πιο υγιή, το παλεύουμε περισσότερο. Δεν υπήρχαν ενδείξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα στο παιδί. Σε τόσα πορείας δεν μου έχει συμβεί τόσος χρόνος ανάνηψης σε άλλο παιδί.

Η Τζωρτζίνα ήταν η μοναδική που η ανάνηψη κράτησε 50 ολόκληρα λεπτά. Κάναμε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο παιδί οι οποίες φάνηκαν να αποδίδουν. Στα 50 λεπτά φάνηκε το παιδί άρχισε να έχει ζωτικά σημεία».

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