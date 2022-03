Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για ασκήσεις με πυρηνικά υποβρύχια στη θάλασσα του Μπάρεντς.

Το Associated Press δημοσιεύει πως ο Βόρειος Στόλος της Ρωσίας ανέφερε σε δήλωση ότι πολλά από τα πυρηνικά υποβρύχιά του συμμετείχαν σε ασκήσεις που είχαν σχεδιαστεί για «εκπαίδευση σε ελιγμούς σε θυελλώδεις συνθήκες».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στους ελιγμούς θα συμμετάσχουν πολλά πολεμικά πλοία που έχουν ως αποστολή την προστασία της Χερσονήσου Κόλα της βορειοδυτικής Ρωσίας, όπου βρίσκονται αρκετές ναυτικές βάσεις.

Στην περιοχή του Ιρκούτσκ της ανατολικής Σιβηρίας, μονάδες των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων διέλυσαν εκτοξευτές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars σε δάση για να εξασκηθούν στη μυστική ανάπτυξη, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας.

Russian nuclear submarines have sailed off for drills in the Barents Sea near the Arctic and mobile missile launchers are roaming Siberia.



