ΕΛΛΑΔΑ

04.03.2022 16:57

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη Λήμνο το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Χάρυ Τρούμαν»

Στη Λήμνο βρίσκεται το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Χάρι Τρούμαν» πραγματοποιώντας ασκήσεις στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αη Στράτη.

Με αυτό τον τρόπο οι ΗΠΑ, από το έδαφος της χώρας μας, προσπαθούν να στείλουν μήνυμα προς τη Ρωσία ότι παρακολουθούν στενά τον πόλεμο στην Ουκρανία και βρίσκονται σε απόσταση «αναπνοής» από το σημείο των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, όπου τα F-18 και τα F-35 που μεταφέρει κάνουν εναέρια περιπολία για παν ενδεχόμενο.

Σημειώνεται πως από σήμερα και έως τις 20 Μαρτίου υπάρχει ενεργοποιημένο πεδίο βολής στο Μυρτώο Πέλαγος, όπου τα F-18 του «Χάρι Τρούμαν» θα ασκούνται σε βολές.

Το αεροπλανοφόρο έχει εκτόπισμα 103.000 τόνων, αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και κινείται με ισχύ που δίνουν οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες του. Το μήκος του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτος του τα 78, ενώ το ύψος του φτάνει τα 74 μέτρα. Η έκταση του καταστρώματός του ξεπερνά τα 4,5 στρέμματα.

