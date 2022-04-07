ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:58
07.04.2022 09:28

ΠΑΟΚ: Ραντεβού με την ιστορία κόντρα στην Μαρσέιγ (Video)

Με ψυχολογία στα ύψη, παρά την πρόσφατη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει το βράδυ (22:00, Cosmote TV) στο «Βελοντρόμ» να γράψει μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του.

Μετά τις προκρίσεις του επί της Μίντιλαντ και της Γάνδης, ο δικέφαλος του Βορρά είναι έτοιμος για την πιο δύσκολη «αποστολή» του, κυνηγώντας στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέιγ το όνειρό του για την πρώτη συμμετοχή του σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο Europa Conference League, 48 χρόνια μετά την παρουσία του στους προημιτελικούς του Κυπελλούχων της σεζόν 1973/74, όπου αποκλείστηκε απ’ τη μεγάλη Μίλαν.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (6/4) στη Μασσαλία, με μοναδικό απόντα τον Μιχαηλίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία μετά την επέμβαση που έκανε στους χιαστούς.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναμένεται να πάει στα… σίγουρα και στην επιλογή του «σφικτού» 4-2-3-1 με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο στο «10», τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ στα άκρα και τον Άκπομ στην κορυφή της επίθεσης. Το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αποτελείται για άλλη μία φορά απ’ τους Τσιγγάρα και Κούρτιτς, ενώ στα μετόπισθεν, ο Κρέσπο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του θα πάρει θέση δίπλα στον Ίνγκασον, με τους Λύρατζη, Βιεϊρίνια στα άκρα και τον Πασχαλάκη κάτω από τα γκολπόστ.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ που ταξίδεψε στη Μασσαλία συνθέτουν οι Πασχαλάκης, Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Λύρατζης, Τέιλορ, Μιχάι, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Σοάρες, Ελ Καντουρί, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ, Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα, Άκπομ και Τσόλακ.

Από την άλλη πλευρά η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί το δικέφαλο του Βορρά χωρίς το «βαρύ πυροβολικό» της, τον διεθνή Πολωνό επιθετικό, Αρκάντιους Μίλικ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό.

Ο Χόρχε Σαμπαόλι ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/4) την προετοιμασία της γαλλικής ομάδας, χωρίς να έχει στη διάθεσή του και τον τιμωρημένο Πέρες, αλλά και τον τραυματία Ντε λα Φουέντε.

Αναλυτικά η αποστολή της Μαρσέιγ για το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: Μανταντά, Ενγκαπαντουεντμπού, Λόπεθ, Σαλιμπά, Κολάσινατς, Τσαλέτα-Τσαρ, Λιρόλα, Εμαντί, Καμαρά, Γκέρσον, Γκουέιγ, Ρονζιέρ, Γκεντουζί, Μπερτέλι, Μπακαμπού, Ντιένγκ, Μπενιάχια, Παγέτ, Ουντέρ και Αρίτ.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Πάβελ Σοκόλνσκι και 4ο τον Πάβελ Ρατσκόφεκι.

