Βιταμίνη Β12: Από τι κινδυνεύουν όσοι έχουν ανεπάρκεια

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Η αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12, γνωστή και ως ανεπάρκεια κοβαλαμίνης, είναι μια κατάσταση που αναπτύσσεται όταν το σώμα σας δεν μπορεί να παράγει αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια, επειδή δεν έχει αρκετή βιταμίνη Β12.

Το σώμα σας χρειάζεται τη βιταμίνη Β12 για να παράγει υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Δεδομένου ότι δεν παράγει βιταμίνη Β12, πρέπει να την λαμβάνετε από τις τροφές που τρώτε, ή από συμπληρώματα.

Μπορεί να έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 εάν δεν μπορείτε να απορροφήσετε τη βιταμίνη Β12 λόγω προβλημάτων με το έντερο, ή εάν έχετε κακοήθη αναιμία, η οποία καθιστά δύσκολη την απορρόφηση της βιταμίνης Β12.

Χωρίς αρκετή βιταμίνη Β12, τα αιμοσφαίρια δεν σχηματίζονται σωστά μέσα στο μυελό των οστών. Αυτά τα αιμοσφαίρια πεθαίνουν νωρίτερα από το κανονικό, οδηγώντας σε αναιμία.

Πώς αντιμετωπίζεται η αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12

Εάν ο γιατρός σας σας διαγνώσει με αναιμία από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η ​​θεραπεία σας θα εξαρτηθεί από την αιτία και τη σοβαρότητα της κατάστασής σας. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται ισόβια θεραπεία.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες θεραπείες για τη θεραπεία της αναιμίας.

Φάρμακο βιταμίνης Β12 μπορεί να συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας για να το λαμβάνετε από το στόμα, ή ως ρινικό σπρέι, ή ως εμβόλιο. Αυτά τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στο σώμα σας. Για σοβαρή αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει εμβόλια βιταμίνης Β12 έως ότου τα επίπεδά σας είναι υγιή.

μπορεί να συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας για να το λαμβάνετε από το στόμα, ή ως ρινικό σπρέι, ή ως εμβόλιο. Αυτά τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στο σώμα σας. Για σοβαρή αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει εμβόλια βιταμίνης Β12 έως ότου τα επίπεδά σας είναι υγιή. Μεταγγίσεις αίματος για τη θεραπεία σοβαρής αναιμίας από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 σε συνδυασμό με θεραπεία με βιταμίνη Β12.

Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας συστήσει να κάνετε κάποιες αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες, για να αυξήσετε την ποσότητα της βιταμίνης Β12 στη διατροφή σας.

Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να χρειαστούν μήνες για να βελτιωθούν, ανάλογα με το πόσο σοβαρά είναι. Ορισμένα συμπτώματα που σχετίζονται με τον εγκέφαλο ή τα νεύρα, όπως το μούδιασμα και το μυρμήγκιασμα, μπορεί να μην υποχωρήσουν ακόμη και με τη θεραπεία.

Τι συμβαίνει εάν η αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 δεν αντιμετωπιστεί;

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως:

Αιμορραγία

Λοιμώξεις

Προβλήματα με τον εγκέφαλο ή τα νεύρα

Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι μόνιμα. Τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες που έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να έχουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις και γενετικές ανωμαλίες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Πηγή: iatropedia

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