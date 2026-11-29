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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης στο Αγρίνιο για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της 15χρονης δεν κατάφεραν να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή, μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας δέκα ωρών που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11).

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου σε καθεστώς προστατευμένης φροντίδας με ψυχολόγο. Τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Νωρίτερα εισαγγελίας κι ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση δυο ακόμη ατόμων που φέρεται να τέλεσαν ασελγείς πράξεις στο κορίτσι έναντι αμοιβής.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 15χρονη, η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα φέρεται να συνόδευε η ίδια το κορίτσι στα ραντεβού του βιασμού, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας δικηγόρος μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την 48χρονη μητέρα και το πιο πιθανό είναι από τον δικηγορικό κατάλογο να βρεθεί ένας δικηγόρος προκειμένου να την υπερασπιστεί.

Στο μικροσκόπιο τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές σε τρεις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν σε τετράδιο της 15χρονης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη ανέφερε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ακόμη και σε μικρότερη ηλικία, από άνδρα που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι γονείς της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της, προκειμένου να την εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που εκείνοι οργάνωναν.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Η φρικώδης υπόθεση βγήκε στο προσκήνιο όταν η 15χρονη αποφάσισε να εκμυστηρευτεί τον εφιάλτη που ζούσε, σε έναν συγχωριανό της, ζητώντας τη βοήθειά του για να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, του αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε επί σειρά ετών, με τους γονείς της να φέρονται να την εξαναγκάζουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν ακόμη και μεταξύ 10 και 15 ευρώ.

Έπονται νέες συλλήψεις

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αξιολογώντας τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης μιας και σφίγγει ο κλοιός γύρω κι από άλλους βιαστές της ανήλικης.

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