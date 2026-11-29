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Ένταση, κατά πληροφορίες, σημειώθηκε σήμερα στο Φανάρι μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, με αφορμή την άρνηση του τελευταίου να μετάσχει στον εσπερινό μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, μολονότι, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο κ. Θεόφιλος είχε συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο.

Η ένταση είχε αντίκτυπο και στο πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον εσπερινό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, επρόκειτο να μεταβούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά και ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος, δεν μετέβησαν και έτσι τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση μίας ώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αύριο, υπάρχει προγραμματισμένο για τις 14:30 γεύμα εργασίας ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν στην ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και την υπόθεση της Μονής Σινά, στην οποία έχει λόγο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Μήνυμα Τασούλα για ενότητα

Από την πλευρά του, μήνυμα για τη διαφύλαξη της ενότητας της Ορθοδοξίας και την ανάγκη διατήρησης των ιστορικών δεσμών ανάμεσα στα Πατριαρχεία έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την αντιφώνησή του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.

Σε μια αναφορά που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την ένταση που προηγήθηκε στο Φανάρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τον πρωτεύοντα ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επιμένοντας δύο φορές στη διαχρονική και όχι συγκυριακή σημασία της ενότητας της Ορθοδοξίας.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς και ενότητας. Τη διαχρονική και όχι συγκυριακή σημασία αυτής της ενότητας, θα ήθελα να τονίσω. Αυτή η ιστορική και όχι συγκυριακή σημασία της ενότητας, τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης των δεσμών ανάμεσα στα Πατριαρχεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στις διαφωνίες μεταξύ των προκαθημένων, ο κ. Τασούλας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική ευθύνη για τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των Πατριαρχείων, υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί αυτοί υπερβαίνουν τα πρόσωπα και τις εκάστοτε συγκυρίες.

«Αυτοί οι δεσμοί δεν αφορούν μόνο το παρόν ούτε μόνο εμάς. Αυτοί οι δεσμοί αφορούν το χθες και το αύριο. Είναι δεσμοί που δεν μας ανήκουν αλλά μας καθορίζουν. Είναι δεσμοί οι οποίοι πρέπει να διαφυλάττονται» επισήμανε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την αναφορά του στην ενότητα της Ορθοδοξίας, επικαλούμενος τον Κωστή Παλαμά και την ευθύνη απέναντι στις προηγούμενες και τις επόμενες γενιές, με τη χαρακτηριστική φράση: «Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

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