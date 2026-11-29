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Με καταμετρημένο το 14,88% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα (PP) έχει καθαρό προβάδισμα με 129 έδρες έναντι 113 του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ.

Το ακροδεξιό Vox συγκεντρώνει 47 έδρες, με τα δύο κόμματα να φτάνουν αθροιστικά τις 176 έδρες. Ο αριθμός αυτός είναι όσο χρειάζεται η παράταξη του Φεϊχό για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό κοινοβούλιο, με τη νύχτα να είναι… μεγάλη στην Ισπανία.

Τα exit poll δίνουν οριακή πλειοψηφία – σε περίπτωση πάντα που το VOX και το ΡΡ συμφωνήσουν για κυβέρνηση συνεργασίας- στο κόμμα του Φεϊχό που ανατρέπει τον Σάντσεθ, τον δεύτερο μακροβιότερο πρωθυπουργό της χώρας.

Με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, η παράταξη των Podemos μένει εκτός Βουλής.

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας ξεπέρασε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 40 χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ρεκόρ παραμένει στις εκλογές του 1982, όταν η προσέλευση πλησίασε το 80%, με την πρώτη νίκη για τον Σοσιαλιστή Φελίπε Γκονθάλεθ.

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