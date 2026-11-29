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Με «χρυσό» σκόρερ τον Ζίνι στο 93’, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμένοντας δυνατά στη διεκδίκηση της κορυφής και αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς αρκετά πίσω στη βαθμολογία.

Η Ένωση προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα τέρματα των Γιόβιτς και Κοϊτά, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν μέσα σε τρία λεπτά με τους Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ. Ο Ζίνι, ωστόσο, ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση στις καθυστερήσεις.

Προβάδισμα για την ΑΕΚ, δύο δοκάρια ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα της ΑΕΚ στην ανασταλτική λειτουργία. Ο Μπάνζα σημάδεψε το δοκάρι στο 4’, ενώ στο 21’ ο Στρακόσια σταμάτησε τον Ζίβκοβιτς.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της, με τον Γιόβιτς να κάνει το 1-0 στο 24’, έπειτα από γύρισμα του Πήλιου, ο οποίος στο 34’ είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα των γηπεδούχων.

Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με δεύτερο δοκάρι του Μπάνζα στο 36’, ενώ στο 45’ ο Στρακόσια κράτησε το προβάδισμα της ΑΕΚ, νικώντας τον Εντιαγέ σε τετ α τετ.

Η επιστροφή του ΠΑΟΚ και η λύτρωση με Ζίνι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τους Μάγερ, Βάργκα και Εντιαγέ να απειλούν στο 53’, ενώ στο 61’ ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά προσπάθεια του Γιόβιτς.

Στο 63’ ο Κοϊτά έγραψε το 2-0 με εξαιρετική προσωπική ενέργεια στην αντεπίθεση. Λίγο αργότερα, ο Ζίνι αντικατέστησε τον Βάργκα, ο οποίος είχε τραυματιστεί.

Οι επιθετικές αλλαγές του Αλέσιο Λίσι έδωσαν νέα πνοή στον ΠΑΟΚ, που μείωσε στο 74’ με τον Ζίβκοβιτς και ισοφάρισε στο 77’ με τον Εντιαγέ, έπειτα από σέντρα του Σέρβου.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ολική ανατροπή, με τον Μύθου να χάνει δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 85’ και στο 86’.

Τον τελευταίο λόγο, όμως, είχε η ΑΕΚ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κοϊτά έβγαλε τη σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μια πολύτιμη νίκη.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κοϊτά, με ένα γκολ και την ασίστ στο νικητήριο τέρμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν (84’ Μάνταλος), Κοϊτά, Μάγερ (84’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς, Βάργκα (67’ Ζίνι).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Γιαννούλης (79’ Μπάμπα), Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία (69’ Ντεσπόντοφ), Ούγκρεσιτς (58’ Λουσέ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάνζα (69’ Μύθου).

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