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Επεισόδια σε αγώνα 7ης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου έλαβαν χώρα που είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα ο δρόμος μπροστά από το γήπεδο αποκλείστηκε από 40 αστυνομικούς.

Το τρομερό είναι πως τα επεισόδια έγιναν ανάμεσα σε οπαδούς ομάδων που δεν έπαιζαν αντίπαλες εκείνη τη στιγμή. Συγκεκριμένα οι ultras της Wacker Nordhausen με αφορμή πως ο δικός τους αγώνας είχε ακυρωθεί αποφάσισαν να επισκεφθούν την τοπική ομάδα Salza που αντιμετώπιζε την τοπική ομάδα Sondershausen που είναι η μεγάλη τους αντίπαλος.

Οπαδός της Wacker άναψε έναν πυρσό και τον εκτόξευσε στο γήπεδο με αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο η κατάσταση να ξεφύγει με τους ultras να προσπαθούν να ξεφύγουν σε σημείο που βρίσκονταν οικογένειες.

Η αστυνομία κατάφερε να τους περικυκλώσει κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού. Κάπως έτσι επέβαλλε την τάξη, ενώ το παιχνίδι που διεξαγόταν διεκόπη για περίπου δέκα λεπτά.

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