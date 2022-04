Ένα οικονομικό και εντυπωσιακό επιδόρπιο με 6 υλικά που φτιάχνεται σε λιγότερο από 1 ώρα. Είναι ιδανικό γλύκισμα για το πασχαλινό τραπέζι, για μετά το μπάρμπεκιου ή την κρεατοφαγία καθώς με την ανάλαφρη και σαν σύννεφο υφή και γεύση του δεν επιβαρύνει επιπλέον το στομάχι.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια ασπράδια αυγών, σε θερμοκρασία δωματίου

310 γραμμάρια ψιλή ζάχαρη (κρυσταλλική αλεσμένη λίγο στο μούλτι)

10 γραμμάρια κόρν φλάουρ

1 κουταλάκι του γλυκού λευκό ξύδι

1 φακελάκι ζάχαρη βανίλιας

50 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ (προαιρετικά)

Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Για την κρέμα

250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πλήρης, με όλα τα λιπαρά

250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε

1 φακελάκι ζάχαρη βανίλιας

80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

350 γραμμάρια φράουλες, κομμένες στη μέση

Μερικές φράουλες ολόκληρες για τη διακόσμηση

Ζάχαρη άχνη για τη διακόσμηση

Εκτέλεση

Αρχικά, προθερμάνετε το φούρνο στον αέρα στους 180ο C και στρώστε με αντικολλητικό χαρτί ένα ταψάκι μιας χρήσης 39 Χ 33. Καθαρίστε τον κάδο του μίξερ και τα χτυπητήρια με λίγο χαρτί κουζίνας και μερικές σταγόνες ξύδι, αφήστε τα να στεγνώσουν και ξεκινήστε με το χτύπημα της μαρέγκας. Χτυπήστε τα ασπράδια σε μεσαία προς δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρίσουν. Αρχίστε να προσθέτετε τη ζάχαρη, μια κουταλιά τη φορά, σιγά – σιγά μέχρι να ενσωματωθεί και να διαλυθεί καλά. Συνεχίστε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν άκαμπτες κορυφές, ρίξτε το ξύδι, τη βανίλια και το κόρν φλάουρ μέχρι να ενσωματωθούν και να γυαλίσει η μαρέγκα. Μόλις είναι έτοιμη, μεταφέρετέ την στο ταψί με τη λαδόκολλα, ισιώστε την επιφάνειά της με μια σπάτουλα και πασπαλίστε με τα αμύγδαλα, αν χρησιμοποιήσετε. Ψήστε για 8 λεπτά στους 180ο C, χαμηλώστε στους 140ο C στον αέρα και συνεχίστε το ψήσιμο για 25 λεπτά ακόμα, μέχρι να ροδίσει και να σκληρύνει εξωτερικά. Αποσύρετε από το φούρνο, κοσκινίστε λίγη ζάχαρη από πάνω και αναποδογυρίστε την μαρέγκα σε μια καθαρή λαδόκολλα. Αφήστε την να κρυώσει και ετοιμάστε την κρέμα. Χτυπήστε σε καθαρό κάδο την κρέμα γάλακτος, το μασκαρπόνε, τη ζάχαρη και την βανίλια μέχρι να σφίξει η σαντιγί και να σχηματιστούν κορυφές που στέκονται. Απλώστε την κρέμα πάνω στην αναποδογυρισμένη μαρέγκα, μοιράστε ομοιόμορφα τις κομμένες φράουλες και τυλίξτε σφικτά το ρολό, έχοντας μπροστά σας τη στενή μεριά του. Παγώστε το ρολό στο ψυγείο και λίγο πριν το σερβίρισμα, πασπαλίστε με τη ζάχαρη άχνη και διακοσμήστε με τις ολόκληρες φράουλες.

