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10.10.2026 20:51

Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια: Επίσημη διαμαρτυρία για το «εμπρηστικό» πανό οπαδών της MZT

10.10.2026 20:51
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Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας ΜΖΤ Σκοπίων, στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό με χάρτη, όπου τμήματα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον Ήλιο της Βεργίνας αναγραφόταν: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια: Επίσημη διαμαρτυρία για το «εμπρηστικό» πανό οπαδών της MZT

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας “360 Stepeni”, επιβεβαίωσε ότι αντέδρασε στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό που αναρτήθηκε.

«Η Πρεσβεία έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης του πανό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, αυτό αναρτήθηκε παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Επισημάναμε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, το ζήτημα τέθηκε υπόψη των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας μέσω της ενδεδειγμένης διπλωματικής οδού», αναφέρθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια.

Αναφορικά με το εμπρηστικό πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της MZT Σκοπίων, η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την κομισάριο του αγώνα, ενημερώνοντας παράλληλα και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

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