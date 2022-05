Το ποδόσφαιρο πέρα από τη μεγάλη του δημοτικότητα σαν άθλημα, είναι και μπίζνες. Εκατομμύρια επενδύονται και εκατομμύρια εισπράττονται, ιλιγγιώδη συμβόλαια υπογράφονται, και ιλιγγιώδη ποσά αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο.

Παρόλα αυτά, το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς των ομαδικών αθλημάτων, γιατί μοιάζει με τη ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν, αναπνέουν, και ονειρεύονται μέσα από το ποδόσφαιρο. Εκατομμύρια άνθρωποι δοξάζονται ή πέφτουν στα τάρταρα μέσα από το ποδόσφαιρο. Και ακριβώς όπως η ζωή, αυτό που αξίζει στο ποδόσφαιρο -κι αυτό που μένει τελικά- είναι οι στιγμές που μας χαρίζει.

Ο προ-ημιτελικός αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, στο Μουντιάλ του 1986 που γινόταν στο Μεξικό, ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, που τελικά χάρισε στους φιλάθλους όλου του κόσμου δύο στιγμιότυπα που ακόμα όλοι θυμόνται και συζητούν. Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας αυτός πέρα από το αθλητικό του πλαίσιο, ήταν πολύ φορτισμένος συγκινησιακά αφού γινόταν κάτω από τη σκιά του πρόσφατου πολέμου των Φόκλαντς, δύο μικρών νησιών που ενώ βρίσκονταν ανοιχτά της Αργεντινής, βρίσκονταν υπό την κατοχή της Αγγλίας, πράγμα που έγινε αφορμή να ξεσπάσει ένας σύντομος πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η λήξη του παιχνιδιού βρήκε νικήτρια την Αργεντινή με σκορ 2-1. Έτσι, η Αργεντινή προχώρησε και τελικά κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Τα δύο γκολ της Αργεντινής έβαλε ο μεγάλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Στο πρώτο γκολ ο Μαραντόνα σηκώθηκε για να κάνει κεφαλιά, αλλά τελικά έβαλε το γκολ υποβοηθούμενος από το «χέρι του Θεού» όπως παραδέχτηκε αργότερα. Ο διαιτητής δεν είχε καλή ορατότητα, και την εποχή εκείνη δεν υπήρχε το σύστημα VAR για να επαληθευτεί η οποιαδήποτε αμφισβητούμενη φάση.

Στο δεύτερο γκολ, ο Μαραντόνα πήρε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, και αφού πέρασε ντριπλάροντας 5-6 παίκτες της Αγγλίας και τον τερματοφύλακα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τους Αργεντίνους στον έβδομο ουρανό. Αν το πρώτο γκολ ήταν προϊόν μιας «μικρής απάτης», το δεύτερο γκολ έμεινε στη μνήμη όλων των φιλάθλων σαν το «γκολ του αιώνα». Ήταν μια σπουδαία πρόκριση για την εθνική ομάδα της Αργεντινής και μια γλυκιά ρεβάνς για την ήττα του πολέμου των Φόκλαντς.

Σήμερα, η φανέλα που φορούσε στο ματς εκείνο ο Μαραντόνα, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 8,49 εκατομμύρια ευρώ. Ο οίκος Sotheby’s κανόνισε τη δημοπρασία με την υποβολή προσφορών από τις 20 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου και όρισε την αρχική τιμή στα τέσσερα (4) εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Η νικητήρια προσφορά έφτασε τις 7.142.500 λίρες ή διαφορετικά 8.490.000 ευρώ, καθιστώντας τη ως την πιο ακριβή αθλητική φανέλα στην ιστορία, αφού ξεπέρασε το ρεκόρ των 4,38 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας που δόθηκαν το 2019 για τη φανέλα του Μπέιμπυ Ρουθ, του θρυλικού παίκτη των της ομάδας μπέιζμπολ των New York Yankees.

The Diego Maradona @Argentina shirt which he wore in the 1986 @FIFAWorldCup quarter-final against England has sold for £7,142,500 at the end of a two-week online auction at @Sothebys, it officially becomes the most expensive match-worn sports jersey in history. pic.twitter.com/MTGVFlgmhZ