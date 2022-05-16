Μπέτι Μίντλερ: Χαμός στα social σε σχόλιο της για τον θηλασμό

Η Μπέτι Μίντλερ έκανε ένας ατυχές σχόλιο, σύμφωνα με το Twitter, με τη στάση που κράτησε σε ένα ευαίσθητο ζήτημα της επικαιρότητας για τις μητέρες στην Αμερική.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στο Twitter, αφού δημοσίευσε μια «αναίσθητη άποψή της», για την τρέχουσα έλλειψη βρεφικού γάλακτος.

Αρκετά πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης του βρεφικού γάλακτος στην αγορά, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να πωλούν αρκετά περιορισμένες ποσότητες, γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους γονείς.

Η αιτία της έλλειψης, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, συνδέεται με ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού COVID-19 και την ανάκληση προϊόντων φόρμουλας από έναν μεγάλο δημοφιλή παραγωγό γάλακτος.

Η Μίντλερ προχώρησε σε ένα «αναίσθητο», όπως το χαρακτήρισαν πολλοί σχόλιο στο Twitter, μέσα από το προφίλ της.

«ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΘΗΛΑΣΣΕΤΕ! Είναι δωρεάν και διαθέσιμο και υποχρεωτικό», έγραψε η ηθοποιός, ξεσηκώνοντας «κύμα» αντιδράσεων.

TRY BREASTFEEEDING! It’s free and available on demand. https://t.co/15xetgg1ps — bettemidler (@BetteMidler) May 13, 2022

Παρά τον μεγάλο αριθμό σχολίων από ανθρώπους που την επέκριναν και τη διόρθωναν, η σταρ του «Ruthless People» έμεινε στις απόψεις της και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα επιπλέον tweet, το οποίο όχι μόνο δεν ελάφρυνε το κλίμα αλλά εκανε τα πράγματα χειρότερα για εκείνη.

People are piling on because of former tweet. No shame if you can’t breastfeed, but if you can & are somehow convinced that your own milk isn’t as good as a “scientifically researched product”, that’s something else again. The monopoly news is news to me, tho, no lie. #WETNURSES May 13, 2022

«Ο κόσμος συσσωρεύτηκε λόγω του προηγούμενου tweet. Δεν είναι ντροπή αν δεν μπορείτε να θηλάσετε, αλλά αν μπορείτε και είστε με κάποιο τρόπο πεπεισμένοι ότι το δικό σας γάλα δεν είναι τόσο καλό όσο ένα «επιστημονικά ελεγμένο προϊόν», αυτό είναι πάλι κάτι άλλο. Οι ειδήσεις για το μονοπώλιο είναι νέα και ​​για μένα, όμως, κανένα ψέμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι χρήστες Twitter έσπευσαν να σχολιάσουν τη Μίντλερ, παρά την προσπάθεια που έκανε η ίδια να εξηγήσει, τι ακριβώς εννοούσε.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, πώς δουλεύει το γυναικείο στήθος», ;Ήρθε η ώρα να κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου», «Δεν είναι όλες σε θέση να θηλάσουν για πολλούς λόγους. Και ακόμη και για εκείνες που μπορούν, δεν είναι εύκολο ούτε δωρεάν», «Σε αγαπώ Μπέτι, αλλά αυτό είναι εντελώς “κουφό”. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να θηλάσει εμένα και τα αδέρφια μου, δεν μπορούσε να παράγει αρκετό γάλα. Θα είχαμε πεινάσει χωρίς τα συσκευασμενα γάλατα. Δεν είναι κάθε γονέας ο γεννημένος για αυτό, τι προτείνετε να κάνουν οι θετοί γονείς;» ήταν μερικά από τα μηνύματα στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της ηθοποιού.

Completely unnecessary except in a small percentage of cases. — Andy Z (@Zomb52) May 16, 2022

