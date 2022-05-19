Πορτοσάλτε: «Σε ανοιχτή γραμμή με τους Τούρκους ο ΣΥΡΙΖΑ» – «Να ανακαλέσει την αθλιότητα» λέει η Αυγέρη (videos)

Αδιανόητες κατηγορίες για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτόξευσε από τον αέρα του ΣΚΑΙ ο Άρης Πορτοσάλτε προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Θεοδώρας Αυγέρη του ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα είπαν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Πάνος Σκουρλέτης για το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος χαρακτήρισε την επίσκεψη «αποτυχημένη πριν καν αρχίσει» ενώ ο Πάνος Σκουρλέτης είπε μεταξύ άλλων ότι τα μέλη του Κογκρέσου χειροκρότησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ήταν «διασκεδαστικός».

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζοντας όσα δήλωσαν τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπε:

«Αυτός είναι ο Σκουρλέτης. Έχει τοποθετηθεί ο Βουλαρίνος στο αν κατάλαβαν (στον ΣΥΡΙΖΑ) ή όχι. Μην αρχίσουμε τώρα με το αν καταλαβαίνουν τα αγγλικά ή όχι, ευτυχώς υπάρχει διερμηνέας. Πρέπει να είναι και σε ανοιχτή γραμμή και με τους Τούρκους, δηλαδή το “κλακαδόροι” σας το έλεγε χθες ο Μανώλης (σ.σ Κωστίδης), εγώ έβλεπα τους τίτλους. Ήταν και στα πρωτοσέλιδα (του τουρκικού τύπου) ότι οι γερουσιαστές και οι βουλευτές ήταν κλακαδόροι του Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν πρέπει ο κύριος Σκουρλέτης… δεν ξέρω, τούρκικα καταλαβαίνει; Αν του είναι ζόρικα τα αγγλικά, μπορεί να πιάνει τα τούρκικα.

Πρέπει λίγο να τον λυπηθούμε τον κύριο Σκουρλέτη, γιατί έχει χάσει, είναι στους ηττηθέντες. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ, τα ρετάλια του ΠΑΣΟΚ. (σ.σ. εννοεί τα αποτελέσματα για την Κεντρική Επιτροπή).

Όταν ο Πρόεδρος τους έγλειφε τον Τραμπ, πού ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Σκουρλέτης; Είχανε φύγει; Εγώ λέω ότι με τον Τραμπ ο κύριος Τσίπρας συμπεριφέρθηκε άψογα, ελληνικά. Έτσι πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Απολύτως δεδομένος ως συμμαχία. Ο Τσίπρας ήταν ο απόλυτα δεδομένος. Δεν μπορεί να είσαι σύμμαχος με τον Μητσοτάκη και να μην είσαι με τον Τσίπρα…» είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Αλλιώς είσαι σύμμαχος αλά τούρκα» είπε ο Δημήτρης Οικονόμου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να του απαντάει «Α, μπράβο». «Η Τουρκία βλέπετε ότι βάζει συνεχώς θέματα, δεν είναι ακριβώς σύμμαχος» συνέχισε ο Δημήτρης Οικονόμου. «Είναι εκβιαστής απλώς» ανταπάντησε ο Άρης Πορτοσάλτε. «Δεν θέλουμε να είμαστε τέτοιοι σύμμαχοι» συμπλήρωσε ο Οικονόμου.

«Ο Ερντογάν είναι εκβιαστής. Ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τη συνάντησή του με τον Τραμπ ήταν απόλυτα δεδομένος, έτσι όπως πρέπει να είναι μια χώρα. Εκπροσωπεί την Ελλάδα που είναι συμμαχική χώρα. Όταν λοιπόν έγλειφε τον Τραμπ και έλεγε ότι ειναι για καλό “διαβολικός”, ο Σκουρλέτης πού ήταν ακριβώς εκείνη την ώρα; Ο Τζανακόπουλος γυάλιζε τα κοστούμια του Τσίπρα ας πούμε; Για αυτό είναι στο 20%. Ο κύριος Σκουρλέτης κάνει ακόμη μία μεγάλη απρέπεια για την οποία πρέπει να είναι υπόλογος προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο πρωθυπουργός δεν συνέκρινε το Κίεβο με το Μεσολόγγι. Είπε η Μαριούπολη και το Μεσολόγγι. Αυτά είναι τα ιερά και τα όσια της Ελλάδος. Δεν το πιάνω καν ειρωνικά προς τον κύριο Σκουρλέτη. Τον αφήνω να εκτεθεί έναντι των Ελλήνων. Και των ιερών και των οσίων. Με το Μεσολόγγι δεν παίζουμε. Στο Μεσολόγγι υποκλινόμαστε για το μεγαλείο εκείνων των ανθρώπων που θυσιάστηκαν, δεν κάνουμε πλάκα, δεν έρχεται οποισδήποτε αριστερούλης να κάνει πλάκα…» κατέληξε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Στη συνέχεια ο Άρης Πορτοσάλτε αποθέωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για όσα είπε αναφορικά με τον διορισμό της κόρης της Ευγενίας Μανωλίδου στο Ελληνικό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «Η ανοησία καθηλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 20%»

Αυγέρη: Να ανακαλέσει την αθλιότητα

Τα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Θεοδώρας Αυγέρη που ζήτησε όταν βρέθηκε καλεσμένη στο πάνελ, στη συνέχεια της εκπομπής να ανακαλέσει ο δημοσιογράφος. Τον Άρη Πορτοσάλτε έσπευσε να υπερασπιστεί ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο έντονος διάλογος ήταν ο εξής:

Αυγέρη: Αν κάτι είναι διασκεδαστικό, αυτός είναι ο κύριος Πορτοσάλτε.

Οικονόμου: Ο Πορτοσάλτε είναι δημοσιογράφος. Μιλάμε πολιτικά τώρα. Δεν μπορείτε να τα βάζετε με έναν δημοσιογράφο…

Αναστασοπούλου: Επειδή δεν είναι παρών ο κύριος Πορτοσάλτε…

Αυγέρη: Δεν πειράζει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρών…

Οικονόμου: Δεν θέλω να τα βάζετε με τους συναδέλφους, βάλτε τα με τους πολιτικούς σας αντιπάλους… Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε γιατί είστε κι εσείς δημοσιογράφος….

Αυγέρη: Ο δημοσιογράφος έχει τον ρόλο του και δεν είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη ΝΔ. Γιατί είναι διασκεδαστικός ο κύριος Πορτοσάλτε; Είπε ο κύριος Πορτοσάλτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ανοιχτή γραμμή με την τουρκική πλευρά. Βάλτε το βίντεο, δείτε το. Αν δεν ανακαλέσει ο κύριος Πορτοσάλτε για αυτό το άθλιο που είπε, τότε είναι σίγουρα σε ανοιχτή γραμμή με τη ΝΔ και με τους κύριους Ρωμανούς που είπαν ότι η ομιλία Τσίπρα ήταν της τουρκικής εκπροσώπησης…

Οικονόμου: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Βγείτε στην εκπομπή του Άρη και πείτε τα…

Αυγέρη: Στη δική σας εκπομπή βγήκε…

Αναστασοπούλου: Ο κύριος Πορτοσάλτε κάνει εκπομπή τώρα στο ραδιόφωνο, να πάρετε εκεί να του τα πείτε… Δεν θα το κάνετε εδώ αυτό. Ο κύριος Πορτοσάλτε είπε ότι ακόμη και οι Τούρκοι με αυτά που είπαν έχουν αναγνωρίσει ότι το ταξίδι για την Ελλάδα πήγε μάλλον συμπαθητικά.

Αυγέρη: Είδα τι είπε σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ…

Οικονόμου: Δεν κατάλαβα… Απαγορεύεται ο δημοσιογράφος να έχει άποψη; Εσείς όταν ήσασταν δημοσιογράφος δεν είχατε άποψη;

Αυγέρη: Δεν είναι άποψη αυτό… Είναι ίδια αθλιότητα με όσα είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ και κλήθηκε να λάβει θέση ο κύριος Μητσοτάκης…

Οικονόμου: Εσείς θα μας πείτε τι λέτε τώρα; Αφήστε τι λέει ο Άρης κι ο ένας κι ο άλλος….

