Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ισχυρός πόλος απέναντι στη ΝΔ, που δεν θα θυμίζει σε τίποτα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Video)

Με κεντρικό σύνθημα «Η Κοινωνία στο Προσκήνιο» και υπό τους ήχους του «Chariots Fire» του Βαγγέλη Παπαθανασίου ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής. Το ενδιαφέρον την Παρασκευή στράφηκε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σήμερα, Παρασκευή πρόκειται να μιλήσει και ο Πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε όταν μπήκε στην αίθουσα του Κλειστού του Φαλήρου.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ για καλύτερες μέρες για τους Ελληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα η παρουσίας σας είναι συγκλονιστική. είναι καθαρό μήνυμα αναγέννησης της δημοκρατικής παράταξης. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και όλους που ήρθατε από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνολική τους προσφορά στην παράταξη, τον Κώστα Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μεγάλη απούσα είναι η μεγάλη μας Φώφη. Θα είναι παρούσα στις καρδιές μας γιατί έδωσε μάχη για να μείνει όρθια η παράταξη στα δύσκολα χρόνια», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας του.

Δήλωσε περήφανος για τις μεταρρυθμίσεις που έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ «αλλά τώρα έχουμε μία νέα φιλοδοξία. Να γίνουμε το πιο χρήσιμο κόμμα στον τόπο. Ένα κόμμα που έμαθε να εκσυχρονίζεται. Πρέπει να μιλήσουμε με ευθύτητα για τα προβλήματα της νέας γενιάς, για τον πληθωρισμό, για την υγεία. Γι αυτό μιλώ για μια νέα σχέση ειλικρίνειας που θα βασίζεται σε ένα νέο πολιτικό ήθος. Οι προκλήσεις εντάσσονται σε ένα νέο γεβπολιτικό περιβάλλον. Πλέον τελείωσε η μεταψυχροπολεμική περίοδος. Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να προετοιμαστούμε», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Το μεγάλο στοίχημα της μεγάλης εποχής είναι να προσφέρουμε στον λαό μία επιλογή αξιοπρέπειας», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως η διακυβέρνηση του τόπου πρέπει να σταματήσει να στηρίζεται σε κόμματα καρτέλ. «Η Ελλάδα είναι μία χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής είπε πριν λίγο καιρό ο κ. Μητσοτάκης. Ποιότητα ζωής σημαίνει η πρόσβαση σε σύγχρονα μέσα μεταφοράς, ποιότητα ζωής σημαίνει ότι σε περίοδο ενεργειακής κρίσης η μετακίνηση με τα ΜΜΕ για τους ευάλωτους πρέπει να γίνεται δωρέαν. Δεν είναι ποιότητα ζωής να πληρώνει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ο ελληνικός λαός περιμένει πολλά από εμάς για να έχει μία ποιοτική ζωή για τα παιδιά και τα εγγόνια του», συμπλήρωσε και δήλωσε την πρόθεσή του να ενώσει όλες τις κατακερματισμένες δυνάμεις για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος «που δεν θα θυμίζει τους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ», όπως είπε.

Άδεια καρέκλα και ένα τριαντάφυλλο

Με μία άδεια καρέκλα και ένα λευκό τριαντάφυλλο πάνω σε αυτήν που άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ τίμησε την Φώφη Γεννηματά.

Πριν την έναρξη της ομιλίας του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ παρουσιάστηκε και ένα βίντεο – αφιέρωμα για την Φώφη Γεννηματά. Βίντεο το οποίο συγκίνησε όλους τους παρισταμένους στο Κλειστό του Φαλήρου. Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην Φώφη Γεννηματά, λέγοντας πως «θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά μας».

«Αυτή είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία της Φώφης Γεννηματά που κατάφερα να βγάλω με ένα απλό κινητό. Σήμερα που το συνέδριο μας ξεκίνησε τιμώντας την μνήμη της, μόνο ένα μήνυμα είναι αυτό που συνδέει τη φωτογραφία με την παράταξη . Ελπίδα για τον άνθρωπο. Ελπίδα για την Ελλάδα. Δυνατο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», έγραψε στο facebook ο στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά Νίκος Βοσδογάνης σχολιάζοντας το βίντεο που προβλήθηκε στο Συνέδριο.

Στο συνέδριο βρίσκονται οι πρώην Πρόεδροι Κώστας Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Με θερμό χειροκρότημα υποδέχθηκε ο κόσμος και τους τρεις.

Τι συζητούσαν Παπανδρέου – Βενιζέλος

Σαν δύο καλοί φίλοι συζητούσαν στην πρώτη σειρά του Συνεδρίου ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ καταχειροκροτήθηκαν κατά την είσοδό τους στην «αρένα» του Κλειστού του Φαλήρου.

Σύμφωνα με αυτήκοες μάρτυρες η συζήτηση που είχαν οι δυο τους είχε να κάνει με την παραβίαση από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν στην παραβίαση του ελληνικού FIR καθώς έφτασαν στο σημείο να προσεγγίσουν την Αλεξανδρούπολη σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων.

Οι δυο τους υπήρξαν πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Εντωμεταξύ, την επιλογή να μην βρεθεί στις πρώτες σειρές του Συνεδρίου έκανε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στις εξέδρες του Κλειστού του Φαλήρου και εκεί χειροκροτούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συνομιλούσε ανά τακτά διαστήματα με τους Συνέδρους ενώ δέχθηκε και πολλά συγχαρητήρια για την στάση του και που «δεν έφυγε στα δύσκολα».

Ο κ. Γερουλάνος θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθηνών.

