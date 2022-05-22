Κιάτο: 61χρονη παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο

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Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής στο Κιάτο, όταν ένα Ι.Χ. όχημα παρέσυρε και σκότωσε μια 61χρονη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 26χρονη, παρέσυρε – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – την 61χρονη. Η γυναίκα κινούταν πεζή και ο θάνατός ήταν ακαριαίος.

Προανάκριση για το τραγικό γεγονός, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων.

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