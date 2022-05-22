Κιάτο: 61χρονη παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής στο Κιάτο, όταν ένα Ι.Χ. όχημα παρέσυρε και σκότωσε μια 61χρονη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 26χρονη, παρέσυρε – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – την 61χρονη. Η γυναίκα κινούταν πεζή και ο θάνατός ήταν ακαριαίος.
Προανάκριση για το τραγικό γεγονός, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων.
Διαβάστε επίσης:
Σαντορίνη: Νεκρή μέσα στην καμπίνα της βρέθηκε επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου
Ουκρανία: Παρατείνεται ο στρατιωτικός νόμος στη χώρα για άλλους 3 μήνες
«DIAS»: Ένα μη επεμβατικό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.