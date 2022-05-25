Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση και το «αγκάθι» Τζανακόπουλος 

Μπορεί να είναι νωρίς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ για κοινή στήριξη στην αυτοδιοίκηση – τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο.

Όπως είναι γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει υποψήφιους για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που δεν προέρχονται από το κόμμα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αρναουτάκης στην Κρήτη. Καθαρός ΠΑΣΟΚος – ήταν παρών στο Συνέδριο – που όμως χαίρει της εκτίμησης του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι το topontiki.gr είχε γράψει (https://www.topontiki.gr/2022/05/05/siriza-kinal-an-de-vgi-i-proodeftiki-diakivernisi-erchete-i-aftodiikitiki-simpraxi/) για «αυτοδιοικητική» σύμπραξη. Ωστόσο, πρόσωπα που δεν έβλεπαν αρνητικά αυτήν την εκδοχή αρχίζουν να αναρωτιούνται αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει εφικτό με γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ τον Δημήτρη Τζανακόπουλο.

«Μπορεί να υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση με γραμματέα τον Τζανακόπουλο;» αναρωτήθηκε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ως γνωστόν ο γραμματέας παίζει σημαντικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά «χρίσματα» τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ και στην Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν δύσκολα περιθώριο συνεννόησης με τον νυν γραμματέα Δημήτρη Τζανακόπουλο, του οποίου σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αναμένεται να ανανεωθεί η θητεία του.

Διαβάστε επίσης

Αυτό είναι το νέο σήμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (Photo)

Ο Μητσοτάκης πήγε… NBA (photos)

«Παπανδρεϊκοί» κατά Γιάννη Πρετεντέρη – «Ο Πρετεντέρης ερεθίζεται όταν κάποιος θίγει την δεξιά»