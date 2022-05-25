search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2022 07:37

Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση και το «αγκάθι» Τζανακόπουλος 

25.05.2022 07:37
KALPES NEW

Μπορεί να είναι νωρίς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά τα ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ για κοινή στήριξη στην αυτοδιοίκηση – τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. 

Όπως είναι γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει υποψήφιους για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που δεν προέρχονται από το κόμμα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αρναουτάκης στην Κρήτη. Καθαρός ΠΑΣΟΚος – ήταν παρών στο Συνέδριο – που όμως χαίρει της εκτίμησης του Αλέξη Τσίπρα. 

Υπενθυμίζεται ότι το topontiki.gr είχε γράψει (https://www.topontiki.gr/2022/05/05/siriza-kinal-an-de-vgi-i-proodeftiki-diakivernisi-erchete-i-aftodiikitiki-simpraxi/) για «αυτοδιοικητική» σύμπραξη. Ωστόσο, πρόσωπα που δεν έβλεπαν αρνητικά αυτήν την εκδοχή αρχίζουν να αναρωτιούνται αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει εφικτό με γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. 

«Μπορεί να υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση με γραμματέα τον Τζανακόπουλο;» αναρωτήθηκε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 

Ως γνωστόν ο γραμματέας παίζει σημαντικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά «χρίσματα» τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ και στην Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν δύσκολα περιθώριο συνεννόησης με τον νυν γραμματέα Δημήτρη Τζανακόπουλο, του οποίου σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αναμένεται να ανανεωθεί η θητεία του. 

Διαβάστε επίσης

Αυτό είναι το νέο σήμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (Photo)

Ο Μητσοτάκης πήγε… NBA (photos)

«Παπανδρεϊκοί» κατά Γιάννη Πρετεντέρη – «Ο Πρετεντέρης ερεθίζεται όταν κάποιος θίγει την δεξιά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

stournaras_0104_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια – Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ για την πορεία διάθεσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

voultepsi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Βούλτεψη πόζαρε με μπλουζάκι των Metallica: «Τώρα μπορείτε να βγάλετε κανονική φωτογραφία»

tithorea evrimata astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Τιθορέα: Πώς δρούσε η συμμορία, γνώριμοι στις αρχές οι συλληφθέντες με εμπλοκή σε δεκάδες ληστείες – Σχεδόν μισό εκατ. η λεία τους – Το βαρύ οπλοστάσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 17:58
giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

stournaras_0104_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια – Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ για την πορεία διάθεσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

1 / 3