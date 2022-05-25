ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 12:40
25.05.2022 10:05

Ο ΕΟΦ ανακαλεί γνωστό αντηλιακό

Με απόφασή του ο ΕΟΦ ανακαλεί γνωστό αντηλιακό με δείκτη προστασίας 50.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αποφασίζει:

«Την ανάκληση της παρτίδας Τ01, με ημ/νία λήξης 03/2025, του καλλυντικού προϊόντος ‘Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF50 Oil-Free 50 ml’, κατόπιν ορισμένων αναφορών καταναλωτών για εμφάνιση ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (ερυθρότητα δέρματος & αίσθημα καύσου που αποχωρούν μετά από λίγο), χωρίς επίδραση στην ασφάλεια και την υγεία τους ή στη δραστικότητα και την ποιότητα του προϊόντος.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας Laboratorios Babé. Η εταιρεία INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ, ως διανομέας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του συγκεκριμένου καλλυντικού προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

