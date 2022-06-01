Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βυτιοφόρο παρέσυρε και διαμέλισε ηλικιωμένη (video)

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Φρικτό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Νέα Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς παρασύρθηκε από βυτιοφόρο.

Όπως αναφέρει το grtimes, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 08:45, όταν το φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο, προκειμένου να πάει στην εκκλησία, ωστόσο ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν την αντιλήφθηκε, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το όχημα έκανε όπισθεν, λόγω του ότι ήταν κλειστός ο δρόμος προς την εκκλησία της περιοχής, όπου βρισκόταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης…

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα διαμελίστηκε από το βαρύ όχημα…

Τα τραύματά της ήταν τόσο βαριά, που οι μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής, δεν κατάφεραν να την αναγνωρίσουν.

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