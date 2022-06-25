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25.06.2022 21:05

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ ΕΡΤ: «Άμεση απομάκρυνση του Ζούλα για να μην δούμε οδηγίες για ρευματοκλοπή»

25.06.2022 21:05
SYRIZA_SIMA

Την άμεση απομάκρυνση του Κωνσταντίνου Ζούλα από το «τιμόνι» της ΕΡΤ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Μετά τον πολεμικό ανταποκριτή από την… Κυψέλη, η δημόσια τηλεόραση εκτίθεται για ακόμη μία φορά και προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Για να μην δούμε την επόμενη φορά ρεπορτάζ ενδεχομένως με οδηγίες για ρευματοκλοπή, υπάρχει μόνο μία λύση. Η άμεση απομάκρυνση Ζούλα από την ΕΡΤ» τονίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Η κατρακύλα της ΕΡΤ του διαγραφέντος από την ΕΣΗΕΑ κ. Ζούλα δεν έχει τέλος. Σε ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης παρουσιάστηκαν οδηγίες κλοπής βενζίνης από ρεζερβουάρ αυτοκινήτου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφού αρνείται τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, αφού έχει αφήσει τους πολίτες στο έλεος με μια από τις ακριβότερες τιμές βενζίνης στον κόσμο και μοιράζει ανεμικά επιδόματα προεκλογικής εξαπάτησης, τελικά βρήκε τη λύση στο πρόβλημα της ακριβής βενζίνης: Να δώσει στους πολίτες μέσω της ΕΡΤ οδηγίες πώς να κλέψουν βενζίνη και μάλιστα με δύο τρόπους!

Η φαιδρότητα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ ήταν μάλιστα τέτοια, με αποτέλεσμα να έχει κάνει ήδη τον γύρο κορυφαίων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μετά τον πολεμικό ανταποκριτή από την… Κυψέλη, η δημόσια τηλεόραση εκτίθεται για ακόμη μία φορά και προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες.

Για να μην δούμε την επόμενη φορά ρεπορτάζ ενδεχομένως με οδηγίες για ρευματοκλοπή, υπάρχει μόνο μία λύση. Η άμεση απομάκρυνση Ζούλα από την ΕΡΤ».

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