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Ένας 60χρονος στις Ιτιές Πατρών κατέληξε την Τρίτη έπειτα από τσίμπημα σφήκας.
Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το best.gr, δέχθηκε τσιμπήματα από σφήκες, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
Η σύζυγός του, ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Η είδηση έχει σοκάρει όλους όσοι τον γνώριζαν, καθώς πρόκειται για άτομο με σημαντική κοινωνική προσφορά.
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