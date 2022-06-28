Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας 60χρονος στις Ιτιές Πατρών κατέληξε την Τρίτη έπειτα από τσίμπημα σφήκας.

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το best.gr, δέχθηκε τσιμπήματα από σφήκες, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Η σύζυγός του, ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Η είδηση έχει σοκάρει όλους όσοι τον γνώριζαν, καθώς πρόκειται για άτομο με σημαντική κοινωνική προσφορά.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: Δίωξη για κακούργημα στον φίλο του 18χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βίντεο ντοκουμέντο από τις κόντρες

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο οδηγός λεωφορείου που κατέβασε 12χρονο επειδή δεν φορούσε μάσκα

Κιμούλης: Αγωγή κατά του ΣΕΗ – Ζητά αποζημίωση 200.000 ευρώ