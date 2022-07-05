Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς (Photos/Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Mega, πρόκειται για άτομο που κατάγεται από την βόρεια Ευρώπη και εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά από την αστυνομία, η οποία περιπολούσε στην περιοχή.

Στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό και το εν λόγω άτομο βρίσκεται σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και η Πυροσβεστική.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η φωτιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό είναι προϊόν εμπρησμού. Στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά υπήρχαν κλαδιά που δεν είχαν μαζευτεί και σκουπίδια, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην επέκταση της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγός, Ραφαέλα Τζίμα, «αυτή την στιγμή η κατάσταση της πυρκαγιάς παρουσιάζει σταθερή μείωση στο ρυθμό εξάπλωσής της, ενώ σε μερικά σημεία η έντασή της έχει εκμηδενιστεί» και προσέθεσε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συνολικά, το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 65 δασικές πυρκαγιές στη χώρα, εκ των οποίων η σημαντικότερη εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό.

Μετά από εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μύτικα προς ασφαλή κατεύθυνση. Ακόμη, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχει ο ελληνικός στρατός, εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, αλλά και οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές η κ. Τζίμα είπε ότι στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας στις 3 παρά 10 το μεσημέρι επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και τόνισε ότι ένα μέρος της πυρκαγιάς έχει ελεγχθεί, αλλά το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη χωρίς όμως να απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος, μεταφέροντας την ενημέρωση που έχει από την πυροσβεστική, «το μέτωπο της φωτιάς είναι σε δυσπρόσιτο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ δεν απειλεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 3 παρα 10 στο Καλαμάκι Αχαΐας η κ. Τζίμα ανέφερε ότι έχει ελεγχθεί.

Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις, κυρίως λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ακόμη, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 1 το μεσημέρι επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής, η οποία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, αντιμετωπίστηκε μέσα σε 20 λεπτά από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σε επιφυλακή επίσης παραμένουν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας δεδομένου ότι και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, απηύθυνε έκκληση να ενημερώνονται όλοι από τις επίσημες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς όπως είπε, «έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες που μεταδίδονται αναφορικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής και των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των συμβάντων».

Τέλος, η κ. Τζίμα απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. «Παραμένουμε όλοι μας πολύ προσεκτικοί. Αρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα για να γίνει η φλόγα πυρκαγιά», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη ντράμερ: «Είναι άρρωστος, έβρισκε ηδονή χαϊδεύοντας ένα παιδί» κατέθεσε ο πατέρας θύματος

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 48χρονης «οικιακής βοηθού» που υπνώτιζε και λήστευε ηλικιωμένους στην Αττική

Κορωνοϊός: Νέα «έκρηξη» με πάνω από 25.500 νέα κρούσματα, 6 στις 10 μολύνσεις στην Αττική – Τι δείχνουν τα λύματα