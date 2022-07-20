Πεντέλη: Το Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε ενημερώσει από τις 18 Ιουλίου για κίνδυνο πυρκαγιάς (Photos)

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε ενημερώσει από τις 18 Ιουλίου για τον κίνδυνο να ξεσπάσει πυρκαγιά στην Αττική.

Μάλιστα, ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονταν σε κίνδυνο ήταν και το Νταού Πεντέλης, όπου ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης και οι διαστάσεις που έλαβε ήταν ανεξέλεγκτες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

«Το σημείο έναυσης της πυρκαγιάς που εξελίσσεται στην Πεντέλη εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές που είχαν επισημανθεί ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 (16:00)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Aναλυτικά η ανάρτηση:

«Το σημείο έναυσης της πυρκαγιάς που εξελίσσεται στην Πεντέλη εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές που είχαν επισημανθεί ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 (16:00).

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για έγκαιρη ενημέρωση και εκτίμηση της κατάστασης της καταστροφής προς τις μονάδες και φορείς που μάχονται στο πεδίο της αντιμετώπισης της πύρινης λαίλαπας με την ευχή να τελειώσει και να περιοριστεί το πρόβλημα στην περιοχή το συντομότερο. Καλή δύναμη στους ηρωικούς πυροσβέστες.

Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς μέσω της διαδραστικής εφαρμογής του BEYOND ➡️ https://riskmap.beyond-eocenter.eu/

Το μοντέλο αναπτύχθηκε το 2020 και προβλέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς για την επόμενη μέρα σε πανελλήνια κλίμακα με χωρική ανάλυση 500m».

