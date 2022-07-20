search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2022 20:17

Πεντέλη: Το Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε ενημερώσει από τις 18 Ιουλίου για κίνδυνο πυρκαγιάς (Photos)

20.07.2022 20:17
penteli_new

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε ενημερώσει από τις 18 Ιουλίου για τον κίνδυνο να ξεσπάσει πυρκαγιά στην Αττική.

Μάλιστα, ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονταν σε κίνδυνο ήταν και το Νταού Πεντέλης, όπου ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης και οι διαστάσεις που έλαβε ήταν ανεξέλεγκτες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

«Το σημείο έναυσης της πυρκαγιάς που εξελίσσεται στην Πεντέλη εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές που είχαν επισημανθεί ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 (16:00)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Aναλυτικά η ανάρτηση:

«Το σημείο έναυσης της πυρκαγιάς που εξελίσσεται στην Πεντέλη εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές που είχαν επισημανθεί ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 (16:00).

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για έγκαιρη ενημέρωση και εκτίμηση της κατάστασης της καταστροφής προς τις μονάδες και φορείς που μάχονται στο πεδίο της αντιμετώπισης της πύρινης λαίλαπας με την ευχή να τελειώσει και να περιοριστεί το πρόβλημα στην περιοχή το συντομότερο. Καλή δύναμη στους ηρωικούς πυροσβέστες.

Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς μέσω της διαδραστικής εφαρμογής του BEYOND ➡️ https://riskmap.beyond-eocenter.eu/

Το μοντέλο αναπτύχθηκε το 2020 και προβλέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς για την επόμενη μέρα σε πανελλήνια κλίμακα με χωρική ανάλυση 500m».

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στα Μέγαρα: Στο τσακ… γλίτωσαν δημοσιογράφοι – Φλόγες κύκλωσαν συνεργείο του ΣΚΑΪ (Video)

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Συγκλονίζουν τα βίντεο που δημοσίευσε από τη φωτιά στο Ντράφι (Videos)

Σε ύφεση η φωτιά στην Πεντέλη: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Φόβοι για αναζωπυρώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:54
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3