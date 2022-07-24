Δαδιά: Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα – Εκκενώθηκε μοναστήρι (Videos)

Για τέταρτη ημέρα μαίνεται η πυρκαγιά στη Δαδιά με ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, να επιχειρούν συνεχώς στο Εθνικό Πάρκο αλλά τη φωτιά να άλλαζει συνεχώς κατευθύνσεις και τις αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Αναζωπύρωση καταγράφηκε νότια απ’ το χωριό Δαδιά, ωστόσο το χωριό δεν κινδυνευει. Η Δαδιά εκκενώθηκε προληπτικά το βράδυ του Σαββάτου καθώς η πυρκαγιά κατευθυνόταν αργά, χάρη στην άπνοια που επικρατούσε, αλλά σταθερά προς το χωριό. Λίγο πριν προσεγγίσει την αντιπυρικη ζώνη που χθες το πρωί είχε διαπλατυνθεί περαιτέρω, άλλαξε πορεία.

Στο Κέντρο Ενημέρωσης της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εκτός από το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου κ. Δαμασκηνός η παρουσία του οποίου στην περιοχή είναι καθημερινή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για μία οικολογική καταστροφή τα αποτελέσματα της οποίας τα ζούμε κι εμείς αλλά θα τα ζήσουν και οι επόμενες γενιές. «Δυστυχώς δεν σεβόμεθα το περιβάλλον και εισπράττουμε αυτή την απαξίωση προς το περιβάλλον μας και τον οίκο του Θεού…. Προσευχόμεθα ο Θεός να βοηθήσει όλους τους αρμόδιους στην αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης καταστροφής πού μαίνεται. Ήδη εκκενώθηκε το μοναστήρι της Δαδιάς που κι εκεί υπάρχει μία μεγάλη αναζωπύρωση και το χωριό εδώ και αυτό έχει τα δικά του τα προβλήματα. Να ευχηθούμε ο Θεός να δώσει μία σύντομη λύση. … Θέλω να πω στους ανθρώπους μας να έχουμε θάρρος και υπομονή και ελπίδα».

Νωρίς το πρωί όταν έφτασε στην περιοχή το κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο χωριό της Δαδιάς που έχει εκκενωθεί, στην οποία συμμετείχαν εκτός από τα μέλη του κλιμακίου, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμαρχος Σουφλίου, εκπρόσωποι των Δασικών Υπηρεσιών, στελέχη της Αστυνομίας, του Στρατού, αξιωματικοί του ΠΣ, στελέχη Πολιτικής Προστασίας από την Περιφέρεια και το Δήμο Σουφλίου, μαζί με εκπροσώπους του φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εγινε μια γρήγορη ενημέρωση για την κατάσταση και ακολούθως οι επιχειρησιακοί μετέβησαν στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος»για να προχωρήσει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Στον «Όλυμπο» αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες στα Δυτικά και Νοτιοδυτικά με σκοπό να δοθεί πρόσβαση στις επίγειες δυνάμεις. Αυτή την ώρα υπάρχουν ενεργά μέτωπα κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα και κίνδυνος επέκτασης περαιτέρω νοτιοδυτικά και δυτικά προς την Α1 Ζώνη.

Το Βόρειο τμήμα έχει και εκεί ενεργό μέτωπο. Για αυτό και αποφασίστηκε οι προσπάθειες να επικεντρωθούν σε αυτές τις περιοχές με έμφαση στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Τα εναέρια μέσα αντιμετώπιζαν από το πρωί δυσκολίες λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής και του έντονου καπνού. Αρχικά επιχειρούσαν μόνο ελικόπτερα, 2 Mi8, 2 AB214 και ένα Erickson. Αργά το μεσημέρι προστέθηκαν και τα αεροπλάνα: Ολέον επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

