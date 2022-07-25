Νέα πυρά Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Μάλλον δεν γνωρίζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά θα τη μάθει (Video)

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, στο δίκτυο TRT Haber, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε αρχικά στη συμφωνία για το ξεμπλοκάρισμα των σιτηρών από την Ουκρανία και στη συνέχεια μίλησε – σε εμπρηστικό τόνο – για τον γεύμα με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
«Είχαμε δείπνο με τον Μητσοτάκη στο αρχοντικό Vahdettin. Σε αυτό το δείπνο, του είπα: ‘«Ας μην εμπλέξουμε τρίτη χώρα στις μεταξύ μας διαβουλεύσεις’». Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Έδωσε την ομιλία του στο Κογκρέσο. Από εκεί επέστρεψε στο Νταβός. Έκανε παρόμοια πράγματα» υποστήριξε ο Ερντογάν.
Προχωρώντας σε απειλές Τούρκος πρόεδρος είπε τα εξής: «Σε οποιοδήποτε αρνητικό βήμα κατά της Τουρκίας, θα αντιδράσουμε».
«Παρακολουθώντας μια κατάσταση που είναι αντίθετη στους όρους της Συνθήκης της Λωζάνης και του Παρισιού, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί όταν έρθει η ώρα. Ο Μητσοτάκης μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία νησιών του δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν αποστρατικοποιημένη. Θα μάθει»…
Η νέα επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό, ήρθε σε μια περίοδο που η ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ την Τουρκία «ενοχλεί» και το μπλόκο του Αμερικανικού Κογκρέσου στην πώληση F- 16 στην Άγκυρα.
Διαβάστε επίσης:
Στυλιανίδης για Δαδιά: Δύο τα μέτωπα της φωτιάς – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες
Μητσοτάκης με νέους και νέες για το ΤΕΚΑ: Είναι μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά
Νέα επίθεση Τσελίκ: Η Ελλάδα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Θράκη
