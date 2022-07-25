ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:55
25.07.2022 22:46

Νέα πυρά Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Μάλλον δεν γνωρίζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά θα τη μάθει (Video)

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, στο δίκτυο TRT Haber, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε αρχικά στη συμφωνία για το ξεμπλοκάρισμα των σιτηρών από την Ουκρανία και στη συνέχεια μίλησε – σε εμπρηστικό τόνο – για τον γεύμα με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Είχαμε δείπνο με τον Μητσοτάκη στο αρχοντικό Vahdettin. Σε αυτό το δείπνο, του είπα: ‘«Ας μην εμπλέξουμε τρίτη χώρα στις μεταξύ μας διαβουλεύσεις’». Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Έδωσε την ομιλία του στο Κογκρέσο. Από εκεί επέστρεψε στο Νταβός. Έκανε παρόμοια πράγματα» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Προχωρώντας σε απειλές Τούρκος πρόεδρος είπε τα εξής: «Σε οποιοδήποτε αρνητικό βήμα κατά της Τουρκίας, θα αντιδράσουμε».

«Παρακολουθώντας μια κατάσταση που είναι αντίθετη στους όρους της  Συνθήκης της Λωζάνης και του Παρισιού, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί όταν έρθει η ώρα. Ο Μητσοτάκης μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία νησιών του δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν αποστρατικοποιημένη. Θα μάθει»…

Η νέα επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό, ήρθε σε μια περίοδο που η ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ την Τουρκία «ενοχλεί» και το μπλόκο του Αμερικανικού Κογκρέσου στην πώληση F- 16 στην Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης:

Στυλιανίδης για Δαδιά: Δύο τα μέτωπα της φωτιάς – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Μητσοτάκης με νέους και νέες για το ΤΕΚΑ: Είναι μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά

Νέα επίθεση Τσελίκ: Η Ελλάδα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Θράκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

sofia_mitsotaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν»

seismosgrafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τώρα στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

