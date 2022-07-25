Νέα πυρά Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Μάλλον δεν γνωρίζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά θα τη μάθει (Video)

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, στο δίκτυο TRT Haber, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε αρχικά στη συμφωνία για το ξεμπλοκάρισμα των σιτηρών από την Ουκρανία και στη συνέχεια μίλησε – σε εμπρηστικό τόνο – για τον γεύμα με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan:

"(Yunanistan'ın adaları silahlandırması) 'Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız."



«Είχαμε δείπνο με τον Μητσοτάκη στο αρχοντικό Vahdettin. Σε αυτό το δείπνο, του είπα: ‘«Ας μην εμπλέξουμε τρίτη χώρα στις μεταξύ μας διαβουλεύσεις’». Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Έδωσε την ομιλία του στο Κογκρέσο. Από εκεί επέστρεψε στο Νταβός. Έκανε παρόμοια πράγματα» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Προχωρώντας σε απειλές Τούρκος πρόεδρος είπε τα εξής: «Σε οποιοδήποτε αρνητικό βήμα κατά της Τουρκίας, θα αντιδράσουμε».

«Παρακολουθώντας μια κατάσταση που είναι αντίθετη στους όρους της Συνθήκης της Λωζάνης και του Παρισιού, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί όταν έρθει η ώρα. Ο Μητσοτάκης μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία νησιών του δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν αποστρατικοποιημένη. Θα μάθει»…

Η νέα επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό, ήρθε σε μια περίοδο που η ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ την Τουρκία «ενοχλεί» και το μπλόκο του Αμερικανικού Κογκρέσου στην πώληση F- 16 στην Άγκυρα.

