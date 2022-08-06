Οστεοπόρωση: Το «μαγικό» τυρί που την καθυστερεί

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Η οστεοπόρωση προκαλείται όταν τα οστά στο σώμα αρχίζουν να λεπταίνουν και να εξασθενούν. Αποτελεί μέρος της γήρανσης και η λέπτυνση των οστών εμφανίζεται σε διάστημα αρκετών ετών ενώ συχνά διαγιγνώσκεται μετά από πτώση ή σπασμένο οστό. Οι επιστήμονες εξηγούν πως μια διατροφική αλλαγή μπορεί να είναι σωτήρια.

Η κατανάλωση των τυριών μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία, όπως τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της φλεγμονής. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ένας συγκεκριμένος τύπος τυριού θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθυστέρηση εμφάνισης της οστεοπόρωσης.

Το «μαγικό» τυρί

Το «μαγικό» τυρί δεν είναι άλλο από το Jarlsberg που έχει καταγωγή τη μακρινή Νορβηγία. Έχει απαλή γεύση και εμπεριέχει καρύδια.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ Nutrition Prevention &Health, φαίνεται πως καθυστερεί την εμφάνιση της οστεοπόρωσης.

Οι ερευνητές λένε ότι ένα μικρό μέρος του τυριού, 57g, θα μπορούσε να επιβραδύνει την πρόοδο της αραίωσης των οστών χωρίς να ενισχύσει τα επίπεδα της επιβλαβούς χοληστερόλης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή έρευνα μόλις 66 συμμετεχόντων, στους οποίους διατέθηκε είτε το τυρί Jarlsberg είτε το Camembert για να προσθέσουν στη διατροφή τους για έξι εβδομάδες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν τα εν λόγω τυριά.

Ενώ και τα δύο τυριά είναι παρόμοια, το Jarlsberg διαφέρει στο ότι είναι πλούσιο σε βιταμίνη Κ2. Η εν λόγω βιταμίνη σχετίζεται με τη βελτίωση της υγείας του δέρματος και τον μεταβολισμού των οστών.

Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν ότι όσοι έτρωγαν Jarlsberg παρουσίασαν σημαντική ώθηση στα επίπεδα Κ2, ενώ τα λίπη στο αίμα αυξήθηκαν ελαφρώς και στις δύο ομάδες.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Η καθημερινή κατανάλωση τυριού Jarlsberg έχει θετική επίδραση στην οστεοκαλσίνη, στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και στα λιπίδια».

Η καθηγήτρια Sumantra Ray πρόσθεσε: «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι ενώ το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά για την υγεία των οστών, υπάρχουν και άλλοι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως η βιταμίνη Κ2, η οποία ίσως δεν είναι τόσο γνωστή».

Ενώ τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αγοράσουν ή να προσθέσουν Jarlsberg στη διατροφή τους, υπάρχουν μερικές προειδοποιήσεις.

Το πρώτο είναι η μικρή ομάδα δείγματος. Οι λιγότεροι από 66 συμμετέχοντες, δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική ή ευρεία μελέτη.

Επιπλέον, ο καθηγητής Ray πρόσθεσε: «Οι διαφορετικές μέθοδοι παρασκευής δείχνουν ότι υπάρχουν βασικές διαφορές στη θρεπτική σύνθεση του τυριού. Καθώς πρόκειται για μια μικρή μελέτη σε νέους και υγιείς ανθρώπους που έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει νέες οδούς που συνδέουν τη διατροφή και την υγεία των οστών, τα αποτελέσματα πρέπει να μελετηθούν με μεγάλη προσοχή, καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν θα είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικοί άλλων ομάδων. Και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως σύσταση η κατανάλωση του Jarlsberg».

Πηγή: onmed.gr

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