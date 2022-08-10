Σύβοτα: «Παιδεύτηκε από τα χτυπήματα πάνω στα κύματα – Ήταν σαν βράχια», λέει ο σύντροφος της 62χρονης που σκοτώθηκε με το αλεξίπτωτο (Video)

Σοκάρουν τα όσα περιγράφει ο σύντροφος της 62χρονης δασκάλας που έχασε τη ζωή της στα Σύβοτα το περασμένο Σάββατο όταν ένα μπουρίνι είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί ο ιμάντας στο θαλάσσιο αλεξίπτωτο. Σίγουρα η ίδια όταν πήγαινε να απολαύσει το αγαπημένο τους εξτριμ σπορ δεν φανταζόταν τι θα συνέβαινε.

Όπως περιγράφει ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν στο σκάφος το οποίο έσερνε το θαλάσσιο αλεξίπτωτο στο οποίο ήταν δεμένη η γυναίκα, «όλα έγινα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα».

«Είδα να έρχεται το σύννεφο, η αντάρα ερχότανε και του λέω του υπευθύνου “κοίταξε γύρνα δες έρχεται ! Έρχεται του λέω να γυρίσουμε πίσω. Μου λέει, μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα και σε εάν λεπτό μέσα αναποδογύρισαν τα πάντα στη ζωή όλων μας και πρώτα από όλα έχασε η Τζένη τη ζωή της πολύ τραγικά γιατί προσπάθησε να την κατεβάσει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να σας πω άλλα γιατί δε μπορώ να θυμάμαι αυτή την εικόνα» κατέληξε ο σύντροφος της 62χρονης που έχασε τη ζωή της στα Σύβοτα.

«Ήταν υπόθεση ελάχιστων δευτερολέπτων»

Το μπουρίνι φαίνεται πως κόβοντας τον ιμάντα αχρήστευσε και το αλεξίπτωτο. Έτσι οι ριπές χτύπησαν την ατυχή γυναίκα, της οποίας η κηδεία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης στην Αρμένικη Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης, στα μανιασμένα κύματα τα οποία από τέτοιο ύψος ήταν σαν βράχια.

«Ήταν υπόθεση δεκατεσσάρων-δεκαπέντε δευτερολέπτων για να τελειώσει. Παιδεύτηκε πάρα πολύ από τα χτυπήματα πάνω στα κύματα με την ταχύτητα που έφευγε» είπε ο σύντροφός της.

Οι – γιατροί – γιοί της ζητούν απαντήσεις

Οι δυο γιοι της 62χρονης δασκάλας από την Κομοτηνή -γιατροί στο επάγγελμα- περιμένουν να πάρουν στα χεριά τους το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Ο γιος της 62χρονης είπε πως «ήταν ξεκάθαρα θέμα πολύ κακών συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε αυτό που έγινε. Οι αξιώσεις δεν έχουν να κάνουν με οποιοδήποτε συμφέρον έχουν να κάνουν με την αποτροπή παρομοίων περιστατικών στο μέλλον. Υπήρχε πρόβλεψη για μπουρίνι. Από εκεί και πέρα θα ερευνηθούν τα υπόλοιπα προσεχώς από τις λιμενικές αρχές».

Δικηγόρος χειριστή: «Θέλει να συλλυπηθεί την οικογένεια»

Ο δικηγόρος του χειριστή, Χρήστος Καρβούνης είπε πως «ήταν νόμιμη η κίνηση του σκάφους. Μιλάμε για πρόβλεψη που αφορούσε καιρικά φαινόμενα 3 έως 5 μποφόρ στην περιοχή, τα οποία δεν είναι απαγορευτικά για τη διενέργεια οποιουδήποτε θαλάσσιου σπορ».

Ο χειριστής του σκάφους, ο οποίος μίλησε στο Star, ισχυρίστηκε πως όλα συνέβησαν «μέσα σε ένα δευτερόλεπτο» προσθέτοντας ότι προσπάθησε μέχρι το τέλος να σώσει την 62χρονη.

«Μέχρι να φτάσει το αλεξίπτωτο από το σκάφος στα 30 μέτρα δεν είχε βάλει αέρα και έγινε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Την κυνηγούσα με το σκάφος, πήγαμε να πνιγούμε. Το σκάφος πήγε να το πάρει, από τύχη ζήσαμε. Έκανα ό,τι μπορούσα. Προσπαθούσα ασταμάτητα να τη σώσω μέχρι τέλους. Ήθελα μόνο να τη σώσω» είπε χαρακτηριστικά ο χειριστής του σκάφους.

