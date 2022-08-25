Νίκος Κουρκούλης: Άγριο ξύλο σε συναυλία του στην Καβάλα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επεισοδιακή ήταν η συναυλία που έδωσε ο τραγουδιστής Νίκος Κουρκούλης πριν λίγες μέρες στην Καβάλα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (19/8) στη συναυλία του τραγουδιστή για τον χορό της ομάδας Κεραυνού Ελευθερών στην Καβάλα, με τους θεατές να υπολογίζονται σε 1.500 περίπου.
Ο καβγάς ξεκίνησε όταν έναν Βούλγαρος, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, θέλησε να ανέβει στη σκηνή για να χορέψει. Τα τραπέζια και οι καρέκλες, όμως, που ήταν μπροστά του εμπόδιζαν την πρόσβασή του στην πίστα με αποτέλεσμα ο ίδιος να αρχίσει να χτυπάει έναν άλλο θαμώνα.
Ο νεαρός τον οποίο φέρεται να χτύπησε ο θερμόαιμος ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών. Κατά τις πληροφορίες ο νεαρός γρονθοκόπησε τον Βούλγαρο με αποτέλεσμα η παρέα του να αντιδράσει και ο καβγάς να γενικευτεί.
Όταν ο Νίκος Κουρκούλης είδε τι συνέβαινε διέκοψε τη συναυλία με υπαλλήλους του δήμου Παγγαίου να παρεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα όπως και τελικά συνέβη λίγη ώρα αργότερα.
