search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 08:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2022 11:26

Νίκος Κουρκούλης: Άγριο ξύλο σε συναυλία του στην Καβάλα

25.08.2022 11:26
KOURKOULIS_NEW

Επεισοδιακή ήταν η συναυλία που έδωσε ο τραγουδιστής Νίκος Κουρκούλης πριν λίγες μέρες στην Καβάλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (19/8) στη συναυλία του τραγουδιστή για τον χορό της ομάδας Κεραυνού Ελευθερών στην Καβάλα, με τους θεατές να υπολογίζονται σε 1.500 περίπου.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν έναν Βούλγαρος, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, θέλησε να ανέβει στη σκηνή για να χορέψει. Τα τραπέζια και οι καρέκλες, όμως, που ήταν μπροστά του εμπόδιζαν την πρόσβασή του στην πίστα με αποτέλεσμα ο ίδιος να αρχίσει να χτυπάει έναν άλλο θαμώνα.

Ο νεαρός τον οποίο φέρεται να χτύπησε ο θερμόαιμος ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών. Κατά τις πληροφορίες ο νεαρός γρονθοκόπησε τον Βούλγαρο με αποτέλεσμα η παρέα του να αντιδράσει και ο καβγάς να γενικευτεί.

Όταν ο Νίκος Κουρκούλης είδε τι συνέβαινε διέκοψε τη συναυλία με υπαλλήλους του δήμου Παγγαίου να παρεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα όπως και τελικά συνέβη λίγη ώρα αργότερα.

Διαβάστε επίσης:

Ντέμι Μουρ: Συνεχίζει τις διακοπές της και την «διαφήμιση» της Ελλάδας

Kate Moss: Κολυμπά γυμνή σε λίμνη για να προωθήσει τα προϊόντα της (Video)

Σιλβέστερ Σταλόνε: Χωρίζει μετά από 25 χρόνια γάμου (;) – Έσβησε το τατουάζ της γυναίκας του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Heidi-Klum-new
LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει γυμνή για το περιοδικό Paris Match (Photos)

eortologio0808
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 08:31
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Heidi-Klum-new
LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει γυμνή για το περιοδικό Paris Match (Photos)

eortologio0808
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

1 / 3