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26.08.2022 09:53

Βόλος: Επιτέθηκε στον σύζυγό της με… ανεμιστήρα

26.08.2022 09:53
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Στα δικαστήρια κατέληξε προχθές στον Βόλο ένα ζευγάρι έπειτα από καβγά ο οποίος και επίθεση με… ανεμιστήρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το e-thessalia.gr, o άνδρας ηλικίας γύρω στα 60 και η γυναίκα 33 ετών έχουν ενωθεί με σύμφωνο συμβίωσης.  Αφορμή του καβγά που ξέσπασε φέρεται να ήταν η άρνηση και δυσφορία της γυναίκας στο να επισκεφθεί ο σύζυγός της τα παιδιά που έχει αποκτήσει από προηγούμενο γάμο.

Την ίδια στιγμή ο άνδρας ήταν εκνευρισμένος για κάτι που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να την εξυβρίσει και να την απειλήσει.

Εκείνη αντέδρασε προβαίνοντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις ίδιες πράξεις, αλλά επιπλέον πήρε στα χέρια της έναν ανεμιστήρα και έσπρωξε τον άνδρα με το πλαστικό του μέρος.Η διαμάχη τους έφτασε στην Αστυνομία, καταθέτοντας ο ένας εναντίον του άλλου μηνύσεις, με αποτέλεσμα να κρατηθούν όλο το βράδυ αφήνοντας στο σπίτι το ανήλικο παιδί τους.

Χθες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, με τον άνδρα να δικάζεται για εξύβριση και απειλή κατά συζύγου από το Μονομελές και τη γυναίκα για εξύβριση, απειλή και απλή σωματική βλάβη από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Στην απολογία του ο 60χρονος, αφού ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του αποδίδοντάς τις στην «κακιά στιγμή» είπε πως βρίσκονται μαζί κοντά στα 10 χρόνια χωρίς να αντιμετωπίζουν στη συμβίωσή τους ιδιαίτερα προβλήματα.

Κατόπιν η 33χρονη απολογούμενη στο δικαστήριο περιέγραψε τα περιστατικά λέγοντας πως τον έσπρωξε στο χέρι με τον ανεμιστήρα, υποστηρίζοντας επίσης ότι τσακώθηκαν κάπως πιο άγρια χωρίς, ωστόσο, να καλέσει την Αστυνομία.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να κριθούν αθώοι και οι δύο κάτι που έγινε αποδεκτό από τους δικαστές, ενώ ο εισαγγελέας κάλεσε το ζευγάρι να μην επιστρέψει ξανά για τον ίδιο λόγο σε δικαστική αίθουσα.

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