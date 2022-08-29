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29.08.2022 11:14

Τσάρλι Σιν: Πόσα χρήματα θα πληρώσει σε πρώην του, που την εξέθεσε εν γνώση του στον ιό του AIDS (video)

29.08.2022 11:14
CharlieSheen

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Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ήρθε ο Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen) με πρώην σύντροφό του, η οποία τον κατηγόρησε ότι την εξέθεσε εν γνώση του στον HIV, σύμφωνα με το TMZ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός τη γλίτωσε μάλλον φτηνά καθώς θα καταβάλλει 120.000 δολάρια, σε 12 μηνιαίες δόσεις των 10.000.

Η ενάγουσα, γνωστή μόνο ως Jane Doe, στα νομικά έγγραφα που είχε καταθέσει στα δικαστήρια τον Ιούνιο του 2017 είχε ισχυριστεί πως γνώρισε τον Σιν τον Σεπτέμβριο του 2015 και άρχισαν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις λίγο αργότερα.

Φέρεται ότι αρχικά χρησιμοποιούσαν προφυλάξεις, αλλά στη συνέχεια, όπως είπε η ενάγουσα σταμάτησαν και είχαν ελεύθερες επαφές, καθώς ο ηθοποιός τη διαβεβαίωσε ότι δεν έπασχε από κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Ωστόσο στη συνέχεια της ομολόγησε πως ήταν θετικός στον ιό HIV – κάτι που ο ίδιος γνώριζε από το 2011- και φέρεται να της έδωσε χάπια για να την προστατεύσει από τον ιό.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός καθώς το 2016 αποκαλύφθηκε ότι ο Σιν είχε εκθέσει εν γνώσει του τουλάχιστον 25 σεξουαλικούς συντρόφους του στον ιό HIV, αφού δεν τους ενημέρωσε ότι ήταν φορέας του ιού.

Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τις πράξεις του, υποστήριξε τότε ότι δεν είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία κατά τη διάρκεια των εν λόγω συναντήσεων.

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