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05.09.2022 11:48

Καταγγελία 16χρονης για ομαδικό βιασμό – «Ξύπνησα με φρικτούς πόνους, είδα 4 προφυλακτικά στο πάτωμα» (video)

05.09.2022 11:48
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Τον βιασμό της από περισσότερα από ένα άτομα όπως δείχνουν τα στοιχεία κατήγγειλε μια 16χρονη κοπέλα στην Αθήνα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε στις 20 Αυγούστου, όταν η ανήλικη πήγε σε φίλη της για να κοιμηθεί εκεί.

Λίγο μετά ωστόσο ένας 19χρονος φίλος τους, τις κάλεσε στο πάρτι, όπου και πήγαν, αφού τις πήρε με το αυτοκίνητό του. Η 16χρονη, σύμφωνα με την κατάθεσή της, θυμάται να πίνει δύο ποτά και ύστερα να χάνει τις αισθήσεις της.

Η κοπέλα ξύπνησε στη μέση της νύχτας και όπως καταγγέλλει είχε φρικτούς πόνους, ενώ ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ με τον 19χρονο δίπλα της.

Στο πάρτι βρισκόταν επίσης 4 με 5 ακόμη αγόρια, ενώ πρωί όταν ξύπνησε, το σπίτι ήταν άδειο.

Η ίδια σηκώθηκε, ντύθηκε και γύρισε σπίτι της, όπου για μια εβδομάδα δεν μιλούσε με κανέναν. Όταν η 16χρονη βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για το περιστατικό, ο πατέρας της κατέθεσε αμέσως μήνυση.

Οι αστυνομικοί υποπτεύονται πως η υπόθεση αφορά ομαδικό βιασμό καθώς σύμφωνα με τις περιγραφές της 16χρονης, το πρωί που έφυγε από το σπίτι θυμάται να βλέπει τέσσερα προφυλακτικά κάτω στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιατροδικαστής που την εξέτασε διαπίστωσε εσωτερικά τραύματα και έντονα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

«Ο χρόνος, δυστυχώς, λειτουργεί ενάντια του θύματος και υπέρ του δράστη, καθώς μετά το πέρας κάποιων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε τη χρήση, π.χ κάποιας ουσίας, γιατί μεταβολίζονται αρκετά γρήγορα, επίσης μετά τις 72 ώρες από την πράξη χάνεται η όποια πιθανότητα εύρεσης γενετικού υλικού στο θύμα» ανέφερε στην εκπομπή ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

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